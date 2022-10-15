Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 16/10/2022: Tý thăng tiến vượt bậc, Mão cuộc sống bế tắc, Dậu tài lộc thăng hoa

Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo nhiều điều về cuộc sống của 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo vận trình của tuổi Tý có sự thăng tiến, tài lộc ổn định, không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Đôi khi con giáp này có thể mắc phải sai lầm nhưng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Con giáp này phải linh hoạt để ứng biến với những tình huống phát sinh bất ngờ, tránh mắc phải sai lầm. Trong tháng, người tuổi Tý sẽ tích lũy được một khoản tiền kha khá.

Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo vận trình của tuổi Tý có sự thăng tiến, tài lộc ổn định, không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 16/10/2022 vận trình của tuổi Mão trong tháng mới lên xuống thất thường. Mão có sức đề kháng tốt nên không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Trong công việc, con giáp này không đạt được mục tiêu dự kiến nên nguồn thu nhập có dấu hiệu giảm vì vậy cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu có tín hiệu đáng mừng trong ngày 16/10/2022. Thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-phong-thuy-boc-so-tu-vi-ngay-16-10-2022-ty-thang-tien-vuot-bac-mao-cuoc-song-be-tac-dau-tai-loc-thang-hoa-513806.html