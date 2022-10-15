Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 16/10/2022: Tý thăng tiến vượt bậc, Mão cuộc sống bế tắc, Dậu tài lộc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 16:34

Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo nhiều điều về cuộc sống của 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo vận trình của tuổi Tý có sự thăng tiến, tài lộc ổn định, không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Đôi khi con giáp này có thể mắc phải sai lầm nhưng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Con giáp này phải linh hoạt để ứng biến với những tình huống phát sinh bất ngờ, tránh mắc phải sai lầm. Trong tháng, người tuổi Tý sẽ tích lũy được một khoản tiền kha khá.

Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 16/10/2022: Tý thăng tiến vượt bậc, Mão cuộc sống bế tắc, Dậu tài lộc thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi ngày 16/10/2022 dự báo vận trình của tuổi Tý có sự thăng tiến, tài lộc ổn định, không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi ngày 16/10/2022 vận trình của tuổi Mão trong tháng mới lên xuống thất thường. Mão có sức đề kháng tốt nên không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Trong công việc, con giáp này không đạt được mục tiêu dự kiến nên nguồn thu nhập có dấu hiệu giảm vì vậy cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu có tín hiệu đáng mừng trong ngày 16/10/2022. Thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai, 16/10, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng bản mệnh, cuối năm thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 4 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 4 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người