Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 13/7/2022: 3 con giáp chuẩn bị ĐÓN THẦN TÀI, TIẾP QUÝ NHÂN tiền rải khắp sân, lộc về “hứng không kịp”

Năm 2022 là một năm tốt lành đối với người cầm tinh con rồng. Đặc biệt, trong ngày 13/7/2022 con giáp này sẽ có dấu hiệu phát tài, phát lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không cần vất vả quá nhiều vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Thế nhưng, không phải cơ hội lúc nào cũng tốt như thời điểm này nên bản mệnh cần biết nắm bắt đúng thời cơ để gặt hái được thành công và tụ tài, tụ lộc. Không chỉ gặp may mắn, vận đỏ trong sự nghiệp, tiền tài mà vào ngày 13/7/2022, đường tình duyên của người tuổi Thìn còn vô cùng thuận lợi.

Bên cạnh đó, quý cô tuổi Thìn khi làm công việc kinh doanh sẽ có khách hàng, đối tác tự nhiên mà đến. Với người làm công ăn lương thì chắc chắn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị, tài chính dư dả.

Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình, các cặp vợ chồng cũng trở nên khăng khít, viên mãn hơn. Song tuổi Thìn cũng cần đặc biệt chú ý, tránh để vận đào hoa vượng mà khiến bản thân rơi vào nhiều mối quan hệ ngoài luồng, bất chính.

Đường tình duyên của người tuổi Thìn còn vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên, từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình Mão luôn đủ đầy sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền.

Năm 2022, nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc biệt, ngày 13/7/2022 thần tài sẽ phù hộ độ trì, giúp Mão làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc. Từ đây, Mão đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Tuổi Sửu

Sửu siêng năng, cần cù và là người có trách nhiệm. Họ hết mình với công việc, sống biết trước biết sau nên được quý nhân thương yêu, che chở, tạo mọi điều kiện để đổi đời. Vậy nên, dù không dùng mưu hèn kế bẩn, cũng chẳng bao giờ hãm hại ai nhưng tiền tài phú quý cứ chảy vào túi Sửu liên tục.

Bước sang năm 2022, cuộc đời Sửu sẽ có bước tiến nhảy vọt. Từ sự nghiệp, công danh cho đến tình duyên của Sửu đều sáng chói, đỏ rực như son. Tiền đầy túi, tình đầy tim chính là những phúc phần trời cho con giáp này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.