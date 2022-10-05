Thầy phong thủy bốc số tử vi ngày 06/10/2022: Top con giáp được Thần Tài sủng ái, cầu được ước thấy, tiền bạc rủng rỉnh nhiều như lá rụng mùa thu

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Thời gian ngày 06/10/2022 những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thang tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyết tâm rằng bản thân sẽ tự tạo cho mình có cuộc sống thật ý nghĩa bất cứ là ngày nào trong năm đi chăng nữa.

Tử vi ngày 06/10/2022, con giáp tuổi Dần đã thấy rõ rằng cuộc sống của mình thuận lợi đủ đường từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể có được quý nhân giúp đỡ. Nhưng bên cạnh đó cũng vấp phải không ít cạnh tranh nên bản mệnh cũng cần nỗ lực và kiên trì hơn nữa bạn nhé.

Có thể thấy, niềm vui của tuổi Dậu đang tự kinh doanh đó là việc buôn bán vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng cao còn người làm công ăn lương có thêm số tiền thưởng cuối năm không nhỏ.

Những cặp vợ chồng tuổi Dần thời gian này hậu thuẫn cho nhau rất nhiều từ việc làm ăn cho tới việc quan hệ với họ hàng đôi bên. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng lúc này được cải thiện và ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, người tuổi Dần độc thân cho dù nhận được tín hiệu tốt từ đối phương nhưng cũng nên từng bước chinh phục nửa kia, không nên nóng vội mà “xôi hỏng bỏng không” đấy nhé.

Tuổi Sửu

Trong người tuổi Sửu là người kiên trì bậc nhất và họ đặc biệt thích thử thách nên điều gì càng mới, càng khó thì con giáp tuổi Sửu lại càng thích thú. Mỗi lần vượt qua được những thách thức đó, họ cảm thấy hạnh phúc như thể vừa được hồi sinh vậy.

Điều tuyệt vời đó là họ có thể thích nghi với vị trí mới khá nhanh, không hề có chút bỡ ngỡ nào, dường như không có điều gì có thể làm khó họ cả. Hơn ai hết, trong vai trò cấp trên, tuổi Sửu hiểu tâm tư của cấp dưới nên biết cách để khuyến khích khả năng của họ, đặt đúng vị trí mà họ có thể phát huy năng lực của mình. Hoặc thậm chí nếu có nghỉ việc chỗ cũ để chuyển sang nơi làm việc tốt hơn, bạn cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới trước con mắt tò mò và đầy ngỡ ngàng của mọi người.

Ngày 06/10/2022, những người tuổi này sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ kỹ hay môi trường làm việc quen thuộc. Họ hiểu và lường trước những thay đổi và không hề nao núng khi mọi thứ không theo kế hoạch. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, tiến độ được đẩy nhanh và ngay những tháng đầu năm, cả team của tuổi Sửu đã đạt được kết quả đáng nể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.