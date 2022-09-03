Thầy phong thuỷ bốc số tử vi ngày 04/9/2022: 3 con giáp vượng khí vượng tài, cuộc đời lên hương, thu hái bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 20:11

3 con giáp này được Thần Tài ban tài lộc, làm gì cũng gặp may mắn, thu nhập nhờ đó cũng tăng cao.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên.

Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang,

Trong ngày 04/9/2022, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Người tuổi này buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh.

Con giáp tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt. Con giáp này cần nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Thầy phong thuỷ bốc số tử vi ngày 04/9/2022: 3 con giáp vượng khí vượng tài, cuộc đời lên hương, thu hái bộn tiền - Ảnh 1
Trong ngày 04/9/2022, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng trung thành, sống chân thật, không lừa dối ai bao giờ. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng tốt với áp lực.

Con giáp tuổi này dám nghĩ dám làm, không ngại chấp nhận rủi ro. Người tuổi này thời trẻ có nhiều va vấp, đến trung tuổi công việc của họ mới ổn định.

 

Ngày 04/9/2022, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều.

Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều.

Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

Con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ.

Ngày 04/9/2022, con giáp tuổi Hợi ra ngõ gặp quý nhân. Họ được giúp đỡ trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên dần thăng tiến. Nếu trước đó, họ gặp không ít khó khăn, va vấp thì đến giờ, con giáp này đã đạt được thành tựu nhất định.

Người làm kinh doanh trước đây thua lỗ nhiều thì đến giờ cũng đã hòa vốn, có lãi. Trong khi đó, người tuổi Hợi cũng nhận thêm được công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Hợi nên nhớ rằng trên con đường sự nghiệp sẽ có không ít rào cản. Người thành công là người không ngừng vươn lên, chứng tỏ bản thân mình.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi ngày 04/09/2022: 3 con giáp hợp vía Thần Tài, làm ăn phát đạt, mọi việc suôn sẻ

3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc.

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