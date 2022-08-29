Thầy phong thủy bốc lá số tử vi 4 tháng cuối năm: Top 3 con giáp chuẩn bị rộng cửa đón phúc khí, đầu tư đâu thắng đó, tài lộc ngày càng dồi dào, cuộc sống sung túc không ngờ

Người tuổi Sửu tính tình trầm lắng, thực tế và cần cù, chịu khó. Đối với bất kỳ việc gì trong đời, họ đều phải nắm chắc đằng cán mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ và cẩn thận này cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp cho người tuổi Sửu bứt phá trong 4 tháng cuối năm, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, tiến tới cuộc sống phát đạt. 4 tháng cuối năm người tuổi Sửu cũng được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui.

Điều lưu ý duy nhất cho người tuổi Sửu là phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, tuổi Sửu cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

Tuổi Dậu

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Dậu đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

Nhờ có ý chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, tuổi Dậu luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Trong 4 tháng cuối năm, tài lộc của người tuổi Dậu hanh thông, những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến khiến cho năng lực của họ cũng được thể hiện, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào ngày một nhiều.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hiền lành, siêng năng, trung thành với mục tiêu của mình. Họ giống như viên ngọc trai, cứng rắn bên ngoài, bên trong mềm mại nhưng lại có giá trị cao.

Trong công việc, họ là người độc lập, luôn lên kế hoạch rõ ràng, cẩn trọng lời nói lẫn hành động. Trong 4 tháng cuối năm tài vận của người tuổi Tuất rất tốt, có thể làm 1 được 10 nếu biết nắm lấy cơ hội. Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng được Thần Tài bảo trợ nên tiền về như lũ, đầu tư vào đâu thắng đó trong 4 tháng cuối năm.

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