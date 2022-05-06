Thầy phong thủy bật mí: giữa tháng 4 âm lịch 3 con giáp hứng lộc "kết duyên" với Thần Tài, "tiền đẻ ra tiền"

Chuyên gia phong thủy dự đoán 2022 là năm nhiều vận may đối với những con giáp sau:

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành lại có gan làm giàu nên cơ cực đến mấy cũng không thể làm khó Mão. Ngược lại, sau những vận hạn, thất bại Mão càng trưởng thành, ngoan cường và thành công hơn trong sự nghiệp. Công danh rộng mở, bạc tiền dư dả là tương lai Mão nắm chắc trong tay.

Đã tài năng lại được trời ban phúc lộc nên trong năm Mão sẽ may mắn hơn người. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng Mão chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe. Họ còn dư được một khoản tiền kha khá để mở rộng kinh doanh, làm ăn vượng phát, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Tuất càng về sau sẽ càng sung túc nhờ họ biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho họ một bài học tuyệt vời.

Người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong năm 2022, Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Năm 2022 này chính là một năm có nhiều thay đổi với tuổi Tuất, đặc biệt là khoảng thời giàn giữa tháng 4 âm lịch tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Mọi nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong năm 2022. Họ biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Không chỉ thế, bước sang năm mới, những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Gia đình sẽ có quý nhân phù trợ, trong số bạn bè cũng có người rất có năng lực. Nhờ đó, họ liên tục được trợ giúp để phát triển vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Đồng thời, vận đào hoa của tuổi Sửu trong năm nay cũng vô cùng viên mãn, con giáp này có cơ hội tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý, tình tiền đều có thu hoạch lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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