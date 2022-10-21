Thầy phong thủy bật mí: 14 ngày tới có những con giáp được thần may mắn ‘bám riết không buông‘, kiếm bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:00

Đây là những con giáp được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi vào thời gian sắp tới.

 

Tuổi Tỵ

Vào thời gian sắp tới, cục diện Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tỵ tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Với tinh thần hăng hái và yêu thích nên năng xuất làm việc của tuổi Tỵ được tăng lên, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tỵ thực sự là một ngày vui.

Thầy phong thủy bật mí: 14 ngày tới có những con giáp được thần may mắn ‘bám riết không buông‘, kiếm bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong những ngày này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh Rắn bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đa số là những người trọng tình cảm, sống luôn có trước, có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn tìm được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. 

Thầy phong thủy bật mí: 14 ngày tới có những con giáp được thần may mắn ‘bám riết không buông‘, kiếm bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian sắp tới, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu sẽ như được đổi vận, cuộc sống hoàn toàn bước sang trang mới. Họ sẽ trải qua những ngày tháng tích cực trong chuyện tài vận của mình, cuộc sống ngày càng dư dả, thậm chí giàu có bất ngờ. Đối với những người làm công ăn lương thì con đường sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, có nguồn thu dồi dào.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, có sao nói vậy. Họ thuộc tuýp người hướng ngoại, thích giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Con giáp này phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Thầy phong thủy bật mí: 14 ngày tới có những con giáp được thần may mắn ‘bám riết không buông‘, kiếm bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian sắp tới, người cầm tinh con ngựa gặp nhiều điều tốt lành. Đầu tiên là dự án công việc của họ có tiến triển lớn, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu. Sau đó là những khoản đầu tư của con giáp này trước đó được đền đáp xứng đáng. Con giáp tuổi này có thêm vốn để đầu tư vào các hạng mục như kinh doanh, chứng khoán, bất động sản.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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