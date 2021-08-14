Thất Tịch năm nay cần tránh làm điều gì để không bị xui xẻo?

Tâm linh - Tử vi 14/08/2021 05:42

Thất Tịch cũng giống như nhiều ngày lễ âm lịch khác, có những việc được xem là cấm kỵ, tuyệt đối không được làm nếu muốn gặp những chuyện ngoài ý muốn.

Lễ Thất Tịch hay còn gọi là Lễ Tình Nhân của Trung Quốc diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm. Vào năm 2021 này, Thất Tịch sẽ rơi vào thứ 7 ngày 14/8 dương lịch. Tuy không phải là ngày lễ chính thức tại Việt Nam nhưng những năm gần đây Thất Tịch được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng và đón chờ.

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Thất Tịch là một ngày lễ âm lịch và có những điều cấm kỵ cần tránh làm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những ý nghĩa tốt đẹp về mặt tình duyên, ngày Thất Tịch vẫn có những thứ nên và không nên làm để không gặp phải điềm xui.

Tổ chức đám cưới được xem là một trong những việc không được khuyến khích tổ chứ vào ngày Thất Tịch. Bởi vì theo truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ, cặp tình nhân này chỉ có thể gặp nhau một lần mỗi năm vào ngày 7/7 rồi lại chia xa. Vì vậy, làm cưới hỏi trong ngày này, rất xui xẻo, dễ khiến cho những cặp đôi dễ chia ly hoặc không hạnh phúc.

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Cưới hỏi trong dịp Thất Tịch khiến vợ chồng trong tương lai không hạnh phúc, dễ chia ly - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt thời tiết, tháng 7 âm lịch có nhiều mưa, đặc biệt là ngày 7/7 thường có mưa ngâu gây bất tiên cho việc tổ chức. Ngoài ra mưa ngâu còn được xem là nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ nên dễ khiến cho không khí ngày vui nhuốm màu bi thương.

"Chuyện đó" cũng nên kiêng vào Thất Tịch. Trai gái được khuyến khích hãy trao cho nhau tình yêu bằng lời nói hoặc hiện vật chứ không nên làm chuyện ấy. Vì tháng 7 là thời điểm âm thịnh dương suy, ma quỷ lộng hành, việc "động phòng" dễ gây ra những hao tổn xấu đến sức khỏe.

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Nên tránh việc xây dựng, sửa chữa nhà trong dịp lễ Thất Tịch - Ảnh minh họa: Internet

Không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa nếu không thật sự quá cần thiết. Vì tháng 7 mưa nhiều sẽ gây đình trệ và có nhiều tác động xấu đến các công trình xây dựng. Ngoài ra, rằm tháng 7 gần với Thất Tịch là ngày xá tội cho các vong hồn nên có nhiều thứ không sạch sẽ lang thang trên trần gian gây ảnh hưởng đến việc xây sửa công trình.

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Những việc ác, thất đức là đại kỵ trong dịp Thất Tịch -  Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, làm điều ác chính là đại kỵ. Xét về âm Hán Việt, “Thất” đọc gần giống với từ “Cát” nên có nhiều người truyền tai nhau rằng nếu ai lỡ làm điều ác vào Thất Tịch sẽ gặp phải điềm hung, không may mắn. Vả lại, đây còn là dịp vui của Ngưu Lang và Chức Nữ nên việc thể hiện yêu thương mới là phù hợp nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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