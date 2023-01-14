Thánh Mẫu gieo lộc, từ 14/1 đến 28/1 rực rỡ may mắn, 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', giàu càng thêm giàu, phú quý gia tăng

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 05:25

Tử vi dự báo từ 14/1 đến 28/1, 3 tuổi này đón nhận nhiều tài lộc, làm gì cũng suôn sẻ và dễ bội thu tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Xem tử của người tuổi Ngọ, con giáp này đừng quá lo lắng về vấn đề tiền bạc từ 14/1 đến 28/1. Đây chính là lúc phát tài của bản mệnh đó.

Ngoài thu nhập chính, những chú Ngựa còn có được những khoản thu từ nhiều công việc khác. Bản mệnh chăm chỉ làm ăn, lại được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên càng làm càng phát, khả năng thành công cao hơn nhiều so với mong đợi.

Thánh Mẫu gieo lộc, từ 14/1 đến 28/1 rực rỡ may mắn, 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', giàu càng thêm giàu, phú quý gia tăng - Ảnh 1

Đặc biệt, nếu có ý định kinh doanh, khởi nghiệp thì tuổi Ngọ có thể lựa chọn tháng này để bắt tay vào làm. Bản mệnh sẽ dễ gặp nhiều điều may mắn trong khoảng thời gian Thần Tài che chở.

Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, lộc trời ban nên làm gì cũng suôn sẻ hanh thông. Hàng hóa đi về tấp nập, khách hàng không rủ cũng đến, lợi nhuận càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Tài lộc vượng nên tháng này bản mệnh chi tiêu cũng khá thoáng tay, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để không tiêu phí tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết.

Tuổi Hợi

Từ 14/1 đến 28/1, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Thánh Mẫu gieo lộc, từ 14/1 đến 28/1 rực rỡ may mắn, 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', giàu càng thêm giàu, phú quý gia tăng - Ảnh 2

Người tuổi Hợi trong năm nay sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Hợi có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Hợi đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có một tuần khá áp lực trong công việc nhưng thực chất đây lại do sự tin tưởng đến từ cấp trên giao cho bạn, chỉ cần bạn vượt qua được giai đoạn này chắc hẳn một vị trí mới mẻ sẽ dành cho bạn. 

Thánh Mẫu gieo lộc, từ 14/1 đến 28/1 rực rỡ may mắn, 3 tuổi 'hổ mọc thêm cánh', giàu càng thêm giàu, phú quý gia tăng - Ảnh 3

Vì thế hãy cổ vũ mình phấn đấu không ngừng nghỉ mỗi ngày, từ 14/1 đến 28/1 nhất định sẽ nhận về tay khoản tiền thưởng đến từ cấp trên, mọi công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Phương diện tài lộc của người làm kinh tế cũng rực sáng từ 14/1 đến 28/1 do tìm được hướng đi phù hợp với mình, mọi đối thủ cạnh tranh đều trở nên yếu đuối trước sự làm việc tinh tường của bạn.

Thế nhưng, sức khỏe có vài dấu hiệu lao lực do sự làm việc quá sức, chớ tham công tiếc việc khi cơ thể còn nhiều mệt mỏi bạn nhé!

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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