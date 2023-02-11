Thánh Mẫu che chở đường đời nở hoa, 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch lộc kim tiền rực rỡ, 3 con giáp vào vận giàu to, hầu bao nặng trĩu, bạc vàng tràn rương

Vào 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch, tài lộc của con giáp này sẽ ngày một phát triển. Vào 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch đem tới một vận trình mới nên họ có thể mở rộng nguồn thu nhập từ những “mối” khác nhau. Khi đã đạt đến độ “chín, họ có thể cân nhắc đến việc kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự phát triển mang tính đột phá. Còn với những ai đang kinh doanh tự do, họ cũng có thể sẽ gặp những sự thay đổi, có thể liên quan tới địa điểm, môi trường khác như chuyển văn phòng, nhà xưởng. Dù đặt trong hoàn cảnh nào, đây là thời điểm họ cần làm tốt việc dự trữ tài chính và tích trữ riêng cho mình một dòng tiền nhất định.

Những người người Tỵ rất giỏi trong việc quan sát và giỏi diễn đạt. Tính cách của họ rất lạc quan, hào phóng và chân thành.

Nhìn chung, công việc đầu tư của tuổi Tỵ có những tín hiệu khả quan. Nếu biết phân tích đúng hướng, đưa ra quyết định vào đúng thời điểm thì dễ đem lại lợi nhuận đáng kể.

Đồng thời, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ đang làm công ăn lương lại có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng tiểu nhân rình rập. Con giáp này nên học cách quân bình cảm xúc, tự chủ bản thân tốt để tránh đi các tranh chấp không cần thiết.

Những người thuộc con giáp này thường có lòng kiên nghị, sự thông minh và quyết đoán. Chỉ cần không ngừng tiến bộ, học hỏi từ kinh nghiệm đã qua, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm tính cách linh hoạt, tháo vát và dễ thích nghi, họ sẽ dễ đạt thành công hơn trong mọi việc.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Thìn luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

Thìn là những con người quyết đoán, thứ gì cầm lên được cũng sẽ hạ xuống được. Tuổi Thìn sẽ phát tài vào 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước trở thành một người giàu có khiến nhiều ngời ngưỡng mộ.

Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng, bạn sẽ nhận được trái ngọt. Tài lộc sẽ không ngừng chảy vào ví của Thìn khiến cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.