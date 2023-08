Thánh Mẫu ban lộc, từ 3/2 đến 5/2 âm lịch vận tài vượng sắc, 3 con giáp may mắn ngất ngây, làm ăn hưng thịnh, của nả ngập nhà, chuẩn bị đổi đời đại gia

Từ 3/2 đến 5/2 âm lịch, những người cầm tinh con Khỉ sẽ gặp nhiều điềm lành, may mắn. Con giáp này được may mắn vây quanh, một số người xây cầu, mở đường để vận may giàu có lên một tầm cao mới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.