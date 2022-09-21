Thanh Long - Bạch Hổ sum vầy, 21 tây tháng 9, 3 con giáp tương sinh Cát tinh chiếu mệnh may mắn xuất thần, tài năng xuất chúng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 04:50

21 tây tháng 9 này, 3 con giáp nhờ hưởng phước thần Thanh Long Bạch Hổ mà tài sắc vượng hơn người.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần 21 tây tháng 9 được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Thủy sinh Mộc báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu bạn cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Thanh Long - Bạch Hổ sum vầy, 21 tây tháng 9, 3 con giáp tương sinh Cát tinh chiếu mệnh may mắn xuất thần, tài năng xuất chúng - Ảnh 1

Người tuổi Dần 21 tây tháng 9 được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Thìn vào 21 tây tháng 9 sẽ thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự gọn gàng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, tuổi Thìn hoàn thành tốt các mục tiêu không quá khó khăn.

Vận tài chính lâm Thai Vận thì bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết. Có thể thành công, có thể thất bại. Công việc có nhiều điều thay đổi, đến giữa ngày thì sẽ bình yên an lạc hơn. 

Về đường tình duyên hôm nay của tuổi Thìn thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Chính Quan. Bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo.

Thanh Long - Bạch Hổ sum vầy, 21 tây tháng 9, 3 con giáp tương sinh Cát tinh chiếu mệnh may mắn xuất thần, tài năng xuất chúng - Ảnh 2

Với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Thìn vào 21 tây tháng 9 sẽ thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

21 tây tháng 9 con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ “thuận buồm xuôi gió”. Tuy rằng công việc trước đó rơi vào trạng thái bế tắc nhưng nay người tuổi này đã tìm ra được hướng đi mới cho mình. Nhờ những nỗ lực trong thời gian vừa qua mà bản mệnh gặt hái được nhiều thành quả, đồng thời còn được cấp trên tin tưởng giao cho trọng trách mới. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Đây là thời điểm mà tài chính khởi sắc nhất nên con giáp này hãy tận dụng cơ hội này để nâng cao nguồn thu nhập của mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ và thắm sắc. Người độc thân gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên khi gặp được tình yêu của đời mình. Người có đôi có cặp vẫn đang hạnh phúc bên một nửa của mình. 

Thanh Long - Bạch Hổ sum vầy, 21 tây tháng 9, 3 con giáp tương sinh Cát tinh chiếu mệnh may mắn xuất thần, tài năng xuất chúng - Ảnh 3

21 tây tháng 9 con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ “thuận buồm xuôi gió”.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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