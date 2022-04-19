Thẳng thắn thường THUA THIỆT: Các con giáp dễ đắc tội người khác bởi sự thẳng NHƯ RUỘT NGỰA, dễ rạn nứt mối quan hệ

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 20:58

Ông cha ta có câu 'thẳng thắn thường thua thiệt'.

Tuổi Dần

Các bạn tuổi Dần thường khá phóng khoáng, không tính toán so đo, tấm lòng rộng mở, nói chuyện thẳng thắn, thậm chí có hơi lỗ mãng. Họ ít khi biết lấy lòng người khác, nghĩ gì nói đó, cho nên nhiều lúc do “mau mồm mau miệng” mà khiến người nghe phiền lòng, thậm chí tức giận, trong khi họ hồn nhiên chẳng hề biết điều đó. Tuy bản tính hơi tùy tiện, thiếu tinh tế nhưng kỳ thực con người này rất đơn giản. Họ không có mưu mô và không biết lừa gạt ai. Vì vậy, với những ai thân thiết và hiểu được tính cách của họ sẽ cảm thấy kết giao với họ khá an toàn. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường khá bảo thủ và rất thẳng thắn. Họ luôn kiên trì với quan điểm ban đầu của mình; và sống rất tự do tự tại khiến người khác ghen tị. Mặc dù vậy, đôi khi họ có gì nói đó mà chưa hề xem xét đến hậu quả. Thậm chí đắc tội với người khác mà không hề hay biết.

Thẳng thắn thường THUA THIỆT: Các con giáp dễ đắc tội người khác bởi sự thẳng NHƯ RUỘT NGỰA, dễ rạn nứt mối quan hệ - Ảnh 1
Nếu phát hiện ra lỗi của mình, dù người tuổi Thân có phải cố gắng đến cạn kiệt sức lực, cũng muốn kéo đối phương trở về và không còn giận họ.

Tuy nhiên, người tuổi Thân không hề xấu tính, chỉ là tính hiếu thắng của họ hơi cao mà thôi. Nếu phát hiện ra lỗi của mình, dù người tuổi Thân có phải cố gắng đến cạn kiệt sức lực; cũng muốn kéo đối phương trở về và không còn giận họ.

Tuổi Tuất

Các bạn tuổi Tuất rất trung thành và không thích nói dối. Họ đối đãi chân thành với mọi người và sẵn sàng hy sinh cho người khác. Tuy vậy, cũng do tính trung thực này mà đôi khi lời nói của họ lại gây phản cảm cho đối phương, mặc dù trong lòng họ chỉ có ý tốt nhưng ăn nói không khéo léo, thành ra đắc tội người khác.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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