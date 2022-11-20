Tháng cuối cùng của năm 2022, 3 tuổi 'không thành rồng cũng thành phượng', may mắn hơn người, thần linh ban tài lộc

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 08:34

Những con giáp may mắn không ai sánh bằng trong tháng cuối cùng của năm 2022, được Tổ Tiên độ trì, dễ trúng số đổi đời.

Tuổi Thìn 

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn vào tháng cuối cùng của năm 2022 đó chính là tuổi Thìn. Vốn là người có lối sống tình cảm, chân thành và thực tế nên con giáp này luôn biết vận dụng năng lực của mình tạo cơ hội cho bản thân. Thời gian này, họ lại thêm được nhận trợ lực của Thực Thần nên con giáp này có lộc về đường ăn uống, tiệc tùng... Những cuộc vui luôn chào đón bạn nhiệt tình. 

Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng. Từ đó, các dự án bạn chăm sóc cũng được triển khai nhanh chóng mang về lợi nhuận. Bạn đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ nên vận trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, dễ bề thăng chức, tăng lương vượt bậc. 

Tháng cuối cùng của năm 2022, 3 tuổi 'không thành rồng cũng thành phượng', may mắn hơn người, thần linh ban tài lộc - Ảnh 1
Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn vào tháng cuối cùng của năm 2022 đó chính là tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp dự báo, đường tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng cuối cùng năm 2022 cực kì tốt bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá trong việc kinh doanh, buôn bán... thậm chí thu được cả lợi nhuận đến từ các công việc tay trái. Người làm công ăn lương "đầu xuôi đuôi lọt", tiền lương thưởng đến bất ngờ, rủng rỉnh cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Doanh nhân và thương gia mở rộng được thị trường, làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. 

Tuổi Tỵ còn may mắn nhận được lộc từ Tổ Tiên, hoạch tài đến bất ngờ dễ dàng trúng thưởng, hay đạt được giải cao đối với những người tham gia các dự án nghiên cứu, học hành, thi cử. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tháng cuối cùng của năm 2022, 3 tuổi 'không thành rồng cũng thành phượng', may mắn hơn người, thần linh ban tài lộc - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp dự báo, đường tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng cuối cùng năm 2022 cực kì tốt bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá trong việc kinh doanh, buôn bán... - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Xuyên suốt từ đầu năm 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi không thực sự suôn sẻ, nhiều trăn trở, thăng trầm khiến bản mệnh không ít lần lao đao, nghiêng ngả. Nhưng may mắn thay, thời điểm tháng cuối cuối cùng năm này, bản mệnh được ví như trúng số độc đắc nhờ có Thái Âm cát tinh độ mệnh.

Con giáp này lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến bất động sản,... Nếu thử sức đầu tư ở mảng này, khả năng bạn sẽ đạt đến mức thượng thừa, bùng nổ tiền bạc. Tuổi này khá nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính vì thế nhanh chóng tìm được cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Mùi được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Tháng cuối cùng của năm 2022, 3 tuổi 'không thành rồng cũng thành phượng', may mắn hơn người, thần linh ban tài lộc - Ảnh 3
May mắn thay, thời điểm tháng cuối cuối cùng năm này, bản mệnh được ví như trúng số độc đắc nhờ có Thái Âm cát tinh độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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