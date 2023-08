Nhiều người tin rằng trong tháng cô hồn cần kiêng cữ, cúng kiếng để mang lại sự may mắn, bình an cho gia chủ. Tùy vào từng vùng miền mà phong tục có thể khác nhau đôi chút, nhưng tựu trung lại chúng đều nhằm mục đích giúp mọi người yên lòng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về vấn đề tháng cô hồn không nên mua gì và nên mua gì trong bài viết dưới đây.

Tháng cô hồn được biết đến là tháng 7 âm lịch, khi đó ma quỷ sẽ được tự do từ ngày 2 đến đêm 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, những người trên dương gian sẽ phải tiến hành cúng kiếng, kiêng cử nhiều thứ để ma quỷ không quấy phá. Đặc biệt đối với những người làm ăn lớn, mua bán thì càng phải cẩn trọng. Với tháng cô hồn, có những vật bạn nên mua để mang lại may mắn nhưng cũng có những vật nên tránh mua vì chúng mang lại điều xui rủi. Hãy cùng tìm hiểu về việc không nên mua gì vào tháng cô hồn ngay sau đây.

Không mua xe

Mua xe được xem là một việc lớn, hơn nữa lái xe đòi hỏi sự đảm bảo an toàn cao. Trong khi đó, tháng 7 là tháng cô hồn, nhiều người quan niệm đây là lúc ma quỷ được trả tự do tạm thời, chúng sẽ mang đến nhiều điều xấu. Do đó nhiều người không mua xe trong tháng này để cảm thấy yên tâm hơn và tránh tai nạn có thể xảy ra.

Bạn không nên mua xe trong thời gian này để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Không mua đất

Trong tháng cô hồn, người ta hạn chế mua đất vì tin rằng lúc này sẽ dễ mua trúng những mảnh đất chứa âm khí mạnh hoặc đã từng là bãi tha ma. Nếu tiến hành xây nhà thì sẽ gặp xui xẻo, rắc rối.

Không mua nhà

Cũng tương tự như việc không mua đất, bạn cũng không nên mua nhà trong lúc này. Ma quỷ thường tụ họp ở những nơi không có người, trong khi đó các ngôi nhà đang được rao bán thì lại thỏa mãn điều kiện này.

Những căn nhà rao bán thường không có người, dễ bị ma quỷ trú ngụ - Ảnh minh họa: Internet

Không mua vàng

Nhiều người tin rằng nếu mua vàng trong lúc này sẽ mang lại vận xui cho gia chủ. Ma quỷ sẽ nghĩ bạn giàu có và đeo bám theo.

Không mua kính, gương

Nhiều người tin rằng nếu mua gương mà bị vỡ sẽ mang lại điềm gở. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, điều này càng nghiêm trọng hơn vì rất có thể bạn sẽ bị ma quỷ ám thông qua các hình ảnh trong gương.

Không mua quần áo

Ma quỷ thường thiếu thốn nhiều thứ nên nếu bạn mua quần áo trong thời điểm này sẽ không may mắn. Chúng có thể mượn quần áo của bạn hay trêu chọc bạn.

Không mua đồ cũ

Tương tự như trên, bạn cũng không mua lại các món đồ cũ, đặc biệt là quần áo cũ. Do chúng không có nguồn gốc rõ ràng, rất có thể bạn sẽ mua nhầm đồ của người đã khuất.

Ngoài ra, bạn cũng phải kiêng cữ rất nhiều thứ và không nên tiến hành các công việc lớn vì khi đó việc diễn ra sẽ không thuận lợi. Nhiều người làm ăn, buôn bán rất cẩn trọng để tránh ma quỷ quấy rối.

Tháng cô hồn nên mua gì?

Bên cạnh những công việc lớn bị hoãn, những món đồ quan trọng cần hạn chế mua trong tháng này thì vẫn có một số món đồ giúp bạn may mắn trong tháng cô hồn. Cụ thể là các món đồ sau:

Diêm, bật lửa

Diêm, bật lửa là những vật tạo ra ánh sáng nên ma quỷ rất sợ. Bạn có thể mua chúng để làm ấm ngôi nhà, đuổi những điều xấu đi xa.

Bật lửa là vật phát ra ánh sáng giúp xua đuổi ma quỷ - Ảnh minh họa: Internet

Vật phong thủy

Một số vật phong thủy được biết đến với tính năng loại bỏ âm khí trong tháng cô hồn có thể kể đến như: vòng bạc, đá mã não, tỳ hưu, đá thạch anh…

Để những món đồ phong thủy đem lại sự may mắn cho bạn thì bạn phải chọn những vật hợp với cung mệnh bản thân. Để đảm bảo hãy nhờ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phong thủy giúp đỡ.

Muối

Muối được biết đến là một loại gia vị dễ tìm, đơn giản nhưng có rất nhiều công dụng. Ngoài tính năng diệt khuẩn nổi trội, muối còn được biết đến như một vật trừ tà hữu hiệu. Thông thường để xua đuổi âm khí người ta thường bỏ muối vào các lọ nhỏ rồi để ở góc mà họ nghĩ là chứa nhiều âm khí. Bên cạnh đó, để xua đuổi ma quỷ cho bản thân rất đơn giản, chỉ cần bạn cầm 1 ít muối ném qua vai trái thì sẽ xua đuổi được.

Muối là một gia vị dễ tìm nhưng có tác dụng rất lớn khi trừ tà - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng. Tránh việc mắc bệnh trong thời gian này sẽ không tốt một chút nào cả.

Trong tháng cô hồn, bạn cần cẩn trọng trong mọi việc, từ việc cúng kiếng, kiêng cử đến mua các món đồ. Chúng đều là những thứ có thể ảnh hưởng đến vận may của bạn. Mặc dù việc tin tưởng những điều trên có thể không giúp ích nhiều cho mọi người nhưng chắc chắn nó sẽ khiến chúng ta an tâm hơn. Mọi người chỉ nên xem những điều trên mang tính chất tham khảo. Mong rằng những chia sẻ xoay quanh vấn đề “tháng cô hồn không nên mua gì và nên mua gì?” có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.