Tháng 9 tới đây, 3 con giáp nào sẽ bùng nổ tài lộc, sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió?

Năm 2022 không phải là một năm quá tốt với tuổi Thân, họ có thể đối mặt với nhiều sự cố và tổn thất về tài chính. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ và vững tâm, chuyện gì cũng sẽ sớm qua.

Trong tháng 9, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Trong cuộc sống hằng ngày, người tuổi Thân vốn rất khéo léo trong giao tiếp và biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Nhờ vậy họ luôn được quý nhân giúp đỡ, việc khó khăn tới đâu cũng hoàn thành tốt. Từ đó, họ sẽ được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp càng phát triển thuận lợi, ngày một hanh thông.

Trong tháng 9, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có tính cách điềm đạm, thông minh và suy nghĩ logic. Đặc biệt, trong công việc lẫn sự nghiệp họ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trước tất cả các cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến không có lùi. Mặt khác, người tuổi Tỵ đối đãi với bạn bè cũng vô cùng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Vậy nên từ giờ đến cuối tháng 9/2022, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi tháng 9 của người tuổi Ngọ cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày giữa và cuối tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong tháng 9. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.