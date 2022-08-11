Tháng 9 sắp tới là thời điểm vàng để 3 con giáp sau chuyển vận, mau chóng tận dụng cơ hội để được Thần May Mắn chống lưng, trăm sự cát lợi

Năm 2022 là năm đầu hạn Tam Tai của người tuổi Tý nên họ gặp phải nhiều xui xẻo, biến cố. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả năm này tuổi Tý sẽ chìm trong u tối. Hai tháng 8 và 9 sắp tới sẽ là lúc tuổi Tý gặp thời, vận khí vượng hơn hẳn. Chỉ cần biết tận dụng thời điểm vàng này thì tuổi Tý sẽ bứt phá nhanh, thay đổi được vận mệnh đã được an bài.

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, tháng 8 và 9 cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Năm 2022 người tuổi Thìn cũng vướng hạn Tam Tai nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Thìn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, vào tháng 6 và tháng 9/2022, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Thìn muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ

Cuộc sống của người tuổi Tỵ phạm Thái Tuế năm 2022 nên thường xuyên thăng trầm. Tuy nhiên, may mắn là ở sẽ đến vào tháng 9 và tháng 12/2022. Bản mệnh gặp nhiều điều như ý trong sự nghiệp. Bạn bè sẽ xuất hiện giúp bạn giải quyết khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hoặc ít nhất sẽ đem đến cho bạn những cơ hội mới, phù hợp với năng lực của bạn. Tranh thủ lúc vận khí đang ủng hộ, tỷ lệ thành công sẽ cao hãy thử sức với những điều mới mẻ. Ở phương diện tình cảm, mối quan hệ đôi lứa đã bước vào giai đoạn ổn định. Hãy chủ động thảo luận và trao đổi với cấp trên nếu có bất cứ điều gì vướng bận để giúp mối quan hệ của cả hai có nhiều triển vọng phát triển.