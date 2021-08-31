Tháng 9 cung tài lộc bung mở, 3 con giáp tiền vào nhà như nước sông Đà, may mắn bội phần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp sống tình nghĩa, cư xử ôn hòa, làm gì cũng cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng mới hành động. Trong thời gian tới, con giáp may mắn này có cơ hội trúng số, làm ăn dễ phất lên, cuộc sống nhiều phú quý.

Dù vậy, tuổi Dần nên cẩn trọng tránh những người có lòng đố kỵ, thù địch với mình.

Tháng 9 mang tới nhiều tin tốt lành cho tuổi Dần. Thu nhập dồi dào, kiếm tiền ngày một nhiều, đường tài lộc rộng mở vô vàn. Người đi làm có cơ hội thăng tiến, ngươi buôn bán trúng mánh lớn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn đón vận may vào nhà, những chuyện vui bất ngờ đến liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão đón nhận bão tài lộc trong tháng 9 này. Trong thời gian hoàng kim này, tuổi Mão dễ dàng thay đổi vận hạn, mọi rủi ro đều tránh khỏi họ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này dễ làm nên kỳ tích vang dội.

Tuổi Mão may mắn đón vận may vào nhà, những chuyện vui bất ngờ đến liên tục. Với nhiều người tuổi Mão, dù công việc có khó khăn nhưng chắc chắn sẽ được quý nhân giúp đỡ, chuyện khó cũng thành dễ. Tuổi Mão có cơ hội thì nên nhanh chóng hành động, thành công dễ dàng hơn người khác.

Tuổi Dậu

Tháng 9, cung tài lộc của tuổi Dậu bung mở, tiền bạc tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Dậu là con giáp làm việc có kế hoạch. Trước khi làm gì, còn giáp này luôn chuẩn bị cẩn thận. Dù vậy, đây là con giáp khá bảo thủ.

Tháng 9, cung tài lộc của tuổi Dậu bung mở, tiền bạc tăng vọt. Con giáp này gặp nhiều may mắn, vận đào hoa nở rộ. Tiền đầy túi, tình đầy tim, đây có thể là thời gian tuổi Dậu nên mạnh dạn đầu tư vào cả chuyện tình cảm và tiền bạc.

Tháng 9 tới sẽ mang nhiều điều tốt lành, may mắn cho 3 con giáp trên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.