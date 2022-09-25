Tháng 9 âm lịch tới, 3 con giáp vui như trẩy hội, may mắn không ngừng, tài lộc vượng phát, ‘vận đỏ như son'

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 06:10

Tháng 9 đến, 3 con giáp này liên tục đón nhận may mắn, các sự kiện vui vẻ, điều tốt lành diễn ra liên tục.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa.

Tháng 9 âm lịch này tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên.

Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

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Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Có lẽ mọi người đều biết trong số 12 con giáp thì người tuổi Hợi có tham vọng lớn thế nào với tiền bạc. Nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự lại tại thiên, thế nên lắm lúc thứ mà con giáp này thiếu không phải là năng lực mà chính là cơ hội. Tuy nhiên, vốn là con giáp được ông trời ưu ái, phúc khí ngập tràn nên khổ tận khắc cam lai.

Tháng 9 âm lịch cho thấy tuổi Hợi hãy sẵn sàng để giành lấy những gì mình muốn.

Quý nhân đã đến, xua tan hết mây đen cản trở ánh mặt trời, tuổi Hợi cũng nhờ thế mà vượt lên chính bản thân mình, không còn bình bình tiến bước nữa mà được may mắn nâng đỡ, tăng tốc hẳn lên. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, chẳng có gì lạ khi con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tiền bạc nhờ thế mà cũng dồi dào hơn, cuộc sống càng ngày càng được nâng cao.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trung thành và trung thực. Họ làm việc chắc chắn, hoàn thành từng việc một. Và rồi thời kỳ vàng son của cuộc đời con giáp tuổi Tuất cũng mở ra.

Tháng 9 âm lịch, mọi áp lực từ xã hội sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, thăng quan tiến chức.

Thời gian tới, tài khoản của họ không ngừng nhảy số, tài lộc hanh thông, tiền bạc tràn trề. Những ngày tiếp theo sẽ trôi qua thêm tốt đẹp.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi tuất

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