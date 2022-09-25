Tháng 9 âm lịch này, con giáp nào chuyển mình thành công, Thần tài trợ vận?

Tháng này Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Bản mệnh tháng này phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Tháng 9 âm lịch, Dần được quý nhân che chở nên có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Vì Dần là người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao nên có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Bản mệnh kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy mà Dần ít khi mắc sai lầm.

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây người tuổi Mùi đã gặp phải một vài chuyện không vui, ngoài ý muốn xảy ra trong công việc, đặc biệt là phải chịu nhiều thị phi xảy ra “bão dư luận” ảnh hưởng mạnh mẽ tới công việc và tài vận.

Nhờ vượng vận quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có hoạn lộ hanh thông, tài vận dồi dào, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, may mắn bứt phá tháng này. Sang tháng 9 âm lịch, vào dịp rằm Trung thu, nhờ gặp được nhân duyên tốt, con giáp tuổi Mùi sẽ từng bước xoay chuyển tình thế, mọi việc dần dần trở nên hanh thông, hoạn lộ may mắn, tài vận dồi dào.

Nửa cuối tháng sẽ có một quý nhân từ phương xa đem tới cho bạn và gia đình bạn một tin vui bất ngờ, có thể là cấp trên đề bạt hay hỷ sự tốt lành. Không những thế, trong thời gian này, bạn sẽ có cơ hội vàng để tạo dựng sự nghiệp vững chắc nhờ những mối quan hệ tuyệt vời với đối tác, hãy cố gắng nắm bắt nhé.

Và đặc biệt, bạn đừng từ chối hay e dè với bất cứ lời mời hay chiến lược, hạng mục đầu tư nào có lợi cho bạn. Mạnh dạn nắm bắt và dũng cảm thực hiện mọi thứ tốt đẹp đều đang chờ bạn phía trước.

Tuổi Sửu

Tháng 9 âm Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong tháng này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm