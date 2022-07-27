Tháng 8 tới đây, 3 con giáp này HỐT SẠCH LỘC TRỜI, tiền ầm ầm chui vào túi, vàng đổ đầy két, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 08:23

3 con giáp này tiếp tục gặt hái cực nhiều may mắn và tài lộc.

Tuổi Ngọ

Vận may không tự nhiên mà có và phải tự tìm cách tạo ra vận may cho mình và đó là lý do con giáp tuổi Ngọ luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Là người có khả năng lãnh đạo, họ thông minh, nhanh nhẹn, giàu sức sáng tạo nên được nhiều nể trọng dù ở tuổi nào đi chăng nữa. Với thái độ làm việc chỉn chu, luôn cố gắng toàn vẹn nên họ được ghi nhận, luôn tạo được dấu ấn riêng trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Nhân tài như thế này không vị sếp nào muốn bỏ lỡ, đừng nghi ngại khi trong thời gian tới bạn được thăng chức đấy nhé. Con giáp tuổi Ngọ luôn biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác, nếu ltrở thành sếp rất được mọi người tin yêu.

Theo tử vi tháng 8 tới đây, năng lực có thể không siêu phàm nhưng tài quản lý người khác, hiểu người khác chính là điểm mạnh để con giáp này có cơ hội tiến càng xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Tháng 8 tới đây, 3 con giáp này HỐT SẠCH LỘC TRỜI, tiền ầm ầm chui vào túi, vàng đổ đầy két, sự nghiệp thăng tiến vù vù - Ảnh 1
Tuổi Ngọ luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Về mặt sự nghiệp 12 con giáp, ai cũng phải kiêng nể sự chăm chỉ, siêng năng và đam mê học hỏi của con giáp tuổi Dần.

Vốn những con người này là người có ước mơ và hoài bão lớn lao, đã muốn làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được. Vậy nên tuổi Dần không ngừng nỗ lực trong cuộc sống bằng chính năng lực của bản thân mình.

Thông minh, sáng tạo lại giỏi ngoại giao, ăn nói dễ nghe, con giáp tuổi Dần luôn khiến cho bạn bè kính nể và tôn trọng. Nhờ vậy mà các mối quan hệ của bạn vừa đa dạng vừa chân thành.

Bạn có được tình yêu thương của cấp trên nên họ luôn ưu ái cho bạn những vị trí tốt. Ngoài năng lực thì cách nói chuyện cũng là những điều mà một người lãnh đạo rất cần.

Tháng 8 tới đây, tuổi Dần tận dụng được hết những khả năng của mình đồng thời có quý nhân phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bạn được thử sức trong vai trò làm lãnh đạo và đã làm rất tốt.

Chức vụ tốt bỗng chốc về tay bạn mà cấp trên không hề do dự gì cả. Làm lãnh đạo, tuổi Dần được lòng đồng nghiệp, được lòng cấp dưới, công việc cứ thế mà suôn sẻ, thành công.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người mang số mệnh Rồng, vì vậy họ luôn có một bản lĩnh tuyệt vời mà những con giáp khác không có. Bất kể cuộc sống có nhiều chông gai, thử thách thế nào, nhưng tuổi Thìn với ý chí kiên định, mạnh mẽ đều có thể vượt qua được.

Đa số những người tuổi Thìn đều rất thông minh, tài giỏi, họ đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi này, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực.

Đối với những người đã có sự nghiệp vững vàng thì năm nay lại càng thăng hoa thịnh vượng hơn, còn đối với những người mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp thì năm nay sẽ thuận lợi cho việc phát triển và đẩy nhanh tiến độ lên tầm cao mới.

Tháng 8 tới đây, người tuổi Thìn được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ dẫn đến tài vận cũng tăng đều đều. Nếu như có ý định kinh doanh đầu tư thì năm nay là thời điểm tốt và được quý nhân phù trợ, giúp sinh lời đáng kể.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi thìn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi