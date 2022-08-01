Tháng 8/2022 là THÁNG LỘC THÁNG LÁ của 3 con giáp này, từ đây đến TẾT rủ nhau ra cửa đón BÃO TIỀN TÀI

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 06:10

3 con giáp này sẽ phát tài cực to khiến thiên hạ ai cũng ngưỡng mộ.

 

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người được hưởng nhiều phúc đức. Họ không những hiền lành, nhân hậu mà còn sống chan hòa với những người xung quanh.

Người tuổi Hợi cho đi không cần nhận lại, nhờ vậy mà cuộc sống từ bé đến lớn luôn được quý nhân giúp đỡ. Trong thời gian qua, tuổi Hợi cũng gặt hái được nhiều thành công, và cũng được thực hiện được ước mơ của mình.

Tuy nhiên, ở một giai đoạn nhất định, các vị thần may mắn dường như bỏ quên mất họ nên cuộc sống trôi qua khá bình lặng, thậm chí còn phiền não về chuyện tình cảm.

Tử vi học có nói, thời gian trước như thế nào không biết, nhưng tháng 8 tới đây mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Cuộc sống tuổi Hợi sắp tới không những gặp được nhiều may mắn mà còn phát tài bất ngờ.

Đặc biệt hơn, năm sau là năm tam hợp đối với những người tuổi Hợi nên làm gì cũng được chiếu cố, mọi chuyện xảy ra đều rất thuận lợi.

Dự kiến nếu năm sau tuổi Hợi có kinh doanh đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, từ giữa năm trở đi ngày càng phát tài, muốn gì có đó, tiền bạc dư dả sống thoải mái đến mấy năm sau.

Tháng 8/2022 là THÁNG LỘC THÁNG LÁ của 3 con giáp này, từ đây đến TẾT rủ nhau ra cửa đón BÃO TIỀN TÀI - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Hợi là những người được hưởng nhiều phúc đức. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người ý chí mạnh mẽ, kiên định và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống sung túc.

Thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, trong một giai đoạn cuộc sống của họ dường như cũng thăng hoa bất ngờ, tuy nhiên vận may chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn nên cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ, có người rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, hạn sinh ra là để vượt qua, vì vậy thời gian khổ cực đủ rồi, sắp tới đây cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang trang mới thịnh vượng và rực rỡ hơn.

Cụ thể, bước vào tháng 8 , chính là lúc giai đoạn hoàng kim nhất trong năm đối với tuổi Dần. Họ không chỉ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi mà còn được thần tài chiếu cố bất ngờ.

Có khả năng vào những ngày cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đời. Bước qua năm 2019, tuổi Dần sẽ chuẩn bị đầy đủ để đi một bước dài giúp cuộc sống hậu vận sung túc và viên mãn hơn.

Tuổi Mão

Trong cuộc sống, người tuổi Mão là những người sống cởi mở, chân thành, biết trước biết sau. Bắt đầu từ tháng 8 , bạn sẽ có cơ duyên gặp được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, mang đến cho bạn những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp một cách vô cùng tự nhiên, không hề có sự sắp đặt.

Chẳng những có được sự nghiệp hanh thông, người tuổi Mão cuối năm nay còn có được hạnh phúc ngọt ngào, tình duyên như ý.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng tháng 7 âm: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, làm gì cũng được cát tinh chở che, tiền đầy túi, tình đầy tim, giàu có lên đời, lộc nhiều hơn sông

Đúng tháng 7 âm: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, làm gì cũng được cát tinh chở che, tiền đầy túi, tình đầy tim, giàu có lên đời, lộc nhiều hơn sông

Ai xui mặc ai, 3 con giáp vẫn thẳng tiến, đạt đến danh vọng mơ ước, cuộc sống ngày càng giàu sang, phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 36 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng