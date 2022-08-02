Tháng 7 vất vả nhưng tháng 8 khổ tận cam lai, 3 con giáp tình - tiền rực rỡ, phú quý không ngừng, thu nhập cao gấp bội, lộc lá đầy mâm

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 21:35

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, tháng 8 này sẽ là thời gian gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, đáng tin cậy trong công việc, biết kiềm chế cảm xúc cân đối khi giải quyết việc chung. Người tuổi này thường khá nhiệt tình, tốt bụng và đặc biệt là họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Dự đoán trong thời gian tháng 8 này, Mão sẽ bắt đầu có dấu hiệu tài vận hanh thông, vượng phát. Hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Mão không biến động mạnh trước những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nhờ cát tinh Chính Quan, Chính Ấn hỗ trợ nên họ vẫn đạt được thành công hay sự thăng tiến. Cần phải nhìn nhận và nắm bắt các cơ hội khẳng định năng lực, như vậy thì những người thuộc con giáp này mới dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về mức lương. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì thành tích đạt được ắt sẽ khiến bạn hài lòng.

Tháng 7 vất vả nhưng tháng 8 khổ tận cam lai, 3 con giáp tình - tiền rực rỡ, phú quý không ngừng, thu nhập cao gấp bội, lộc lá đầy mâm - Ảnh 1
Dự đoán trong thời gian tháng 8 này, Mão sẽ bắt đầu có dấu hiệu tài vận hanh thông, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước vào giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, nếu như không phải là đại gia thì ít nhất cũng là người có tiền bạc, có của ăn của để, dư sức xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Tử vi học có nói, trong tháng 8 này là thời gian có nhiều triển vọng đối với tuổi Mùi.

Cụ thể, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc không những suôn sẻ, thuận lợi mà họ còn tìm được cơ hội để đổi đời. Trong giai đoạn này trở đi, phụ nữ tuổi Mùi bắt đầu may mắn, lần lượt gặp được chuyện vui, nếu như vẫn tiếp tục tập trung chăm chỉ và phát huy mọi ưu điểm của bản thân thì sớm muộn gì cũng thành công. Đặc biệt, tuổi Mùi có khả năng được thăng chức tăng lương, tương lai rộng mở. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì thành tích đạt được ắt sẽ khiến bạn hài lòng.

Tháng 7 vất vả nhưng tháng 8 khổ tận cam lai, 3 con giáp tình - tiền rực rỡ, phú quý không ngừng, thu nhập cao gấp bội, lộc lá đầy mâm - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong tháng 8 này là thời gian có nhiều triển vọng đối với tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng 8 dự đoán, người tuổi Hợi sẽ đạt được thu nhập như ý chỉ trong tầm tay. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự quyết tâm, cố gắng phấn đấu không ngừng, bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn.

Có thể, trong sự nghiệp vẫn sẽ có một vài trở ngại xuất hiện trên con đường bạn đang đi, có những mâu thuẫn nảy sinh khiến bạn không thể không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ ít nhiều. Song điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành và càng quyết tâm để đạt được mục tiêu chính mình đã đặt ra từ trước. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu phát tài.

Tháng 7 vất vả nhưng tháng 8 khổ tận cam lai, 3 con giáp tình - tiền rực rỡ, phú quý không ngừng, thu nhập cao gấp bội, lộc lá đầy mâm - Ảnh 3
Trong tháng 8 dự đoán, người tuổi Hợi sẽ đạt được thu nhập như ý chỉ trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ tư ngày 3/8/2022, TOP 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, mọi thứ xuôi thuận, ra đường đào trúng mỏ kim cương, vận trình sáng lòa

Sau ngày mai, thứ tư ngày 3/8/2022, TOP 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, mọi thứ xuôi thuận, ra đường đào trúng mỏ kim cương, vận trình sáng lòa

Tử vi cho biết, sau ngày mai, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 36 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng