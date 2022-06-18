Tháng 7 dương lịch, 3 con giáp cẩn thận bị 'Thần Tài gạch tên', rước họa vào mình, khó tránh rắc rối, tiền tài thiếu hụt

Tháng 7 dương lịch chính là những ngày tháng không mấy may mắn với 3 con giáp có tên dưới đây, cẩn thận mất tiền mất của.

TUỔI MÙI Tuổi Mùi tuy là người hiền lành, chăm chỉ nhưng cũng không tránh khỏi họa thị phi trong tháng 7 dương lịch. Có lúc ăn nói không cẩn thận nên bạn rước họa vào mình khiến bạn cảm thấy bản thân ấm ức. Nhưng bạn cần phải nghiêm túc xem lại thái độ của mình đối với mọi người. Ứng xử đôi lúc còn chưa khéo léo chính là họa tự thân. Công việc làm ăn cực kì không thuận, bạn nên ngừng ngay việc đầu tư vốn liếng kẻo mất trắng nhé. Công việc kinh doanh trong tháng này không hợp, có thể ngừng thì nên ngừng một thời gian để xem xét thị trường. Tiền bạc cho vay cũng phải chọn người, không phải ai kêu nghèo kể khổ cũng đưa tay giúp đỡ. Sức khỏe sa sút vì tiền bạc hao hụt, nên ăn uống tẩm bổ, cẩn thận nhiễm bệnh lại còn khó khăn gấp bội.

Tuổi Mùi tuy là người hiền lành, chăm chỉ nhưng cũng không tránh khỏi họa thị phi trong tháng 7 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet TUỔI DẬU Dự đoán tháng 7 dương lịch, tuổi Dậu bị người khác chơi xấu, gây thị phi ở chốn làm việc. Công việc không được hanh thông do người khác hớt tay trên của bạn. Cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại cách làm việc, trì trệ, ngại khó là việc không nên chút nào. Hơn nữa, tiền bạc không được thông do chi tiêu quá đà, phải cố gắng chấn chỉnh lại cách tiêu xài của mình kẻo đến lúc muốn vay cũng không có người nhờ cậy. Có nhiệm vụ khó khăn nên tiếp quản dù chưa thể làm đến nơi đến chốn. Nếu bạn cứ ngại khó ngại khổ thì cấp trên không thể nào cất nhắc bạn được đâu. Tình yêu cần phải chấn chỉnh lại vì bạn đã quá phụ thuộc vào người ấy hơn hết còn tự cho mình là đúng khiến cho trong chuyện tình cảm luôn có rào cản, khó thân thiết, gần gũi hơn.

Dự đoán tháng 7 dương lịch, tuổi Dậu bị người khác chơi xấu, gây thị phi ở chốn làm việc - Ảnh minh họa: Internet TUỔI TỴ Thị phi lớn nhất đối với người tuổi Tỵ trong tháng 7 dương lịch này chính là chuyện tình cảm. Bạn nên cân nhắc xem mối quan hệ với đối phương có thể tiếp tục được không, nếu người ấy quá lăng nhăng, quá chán nản bạn thì nên ngừng lại mối quan hệ này một thời gian. Tiền bạc bị hao hụt do việc làm ăn thua lỗ, công việc hiện tại cũng không được như ý do chuyện tình cảm chi phối. Làm việc phải chuyên tâm, cứ bị chuyện khác làm ảnh hưởng thì không có hiệu quả lại còn bị cấp trên trách phạt. Tháng này cũng nên hạn chế đi xa, đề phòng tai nạn, mất của do bị kẻ gian lấy cắp. Thị phi lớn nhất đối với người tuổi Tỵ trong tháng 7 dương lịch này chính là chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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