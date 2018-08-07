Vào ngày 2/7 âm lịch hàng năm, Diêm Vương cho phép mở cửa Quỷ Môn Quan để cô hồn, ma quỷ được tự do trở về cõi trần, dẫn đến việc cuộc sống của con người bị quấy phá, nhiễu nhương. Mãi đến sau 12h đêm ngày 14.7, âm phủ mới triệu hồi tất cả ma quỷ quay về cõi âm.

Theo quan niệm dân gian, con người khi mất đi sẽ tiêu tan phần xác nhưng vẫn tồn tại phần hồn. Nếu không được đầu thai chuyển kiếp, các vong linh, cô hồn sẽ bị đày dưới địa ngục hoặc lang thang, vất vưởng, không được siêu sinh.

Vì thế, tháng 7 âm được gọi là tháng cô hồn và nhiều người trong tháng này kiêng làm những việc lớn như cưới hỏi, mua nhà, mua xe, đi chơi xa... để tránh xui xẻo, tai ương. Nếu bạn là người thích xê dịch thì câu hỏi tháng 7 âm có nên đi du lịch không hầu như sẽ nhận được những cái lắc đầu can ngăn.

Tuy nhiên, trong đạo Phật, tháng 7 âm, nhất là ngày rằm có nhiều ý nghĩa, vừa là ngày xá tội vong nhân, vừa là dịp Vu Lan báo hiếu, thể hiện lòng biết ơn cha mẹ và tưởng nhớ những người đã đi xa. Dù làm việc gì, ở đâu, bạn chỉ cần thành tâm bái Phật, sống tốt đời đẹp đạo chứ không nhất thiết kiêng kỵ và lo sợ những điều không hay xảy ra.

Vào tháng 7 âm lịch, bạn nên đến chùa cầu siêu, thành tâm bái Phật

2. Một số lưu ý khi du lịch tháng 7 âm

Tháng cô hồn hay Vu Lan báo hiếu vốn là nét văn hóa tâm linh có từ lâu đời nên nếu tin tưởng triết lý, quan niệm của dân gian, bạn có thể đi du lịch vào tháng 7 âm kết hợp khám phá, hành hương đến những ngôi chùa để bái Phật, cầu an cho cha mẹ và người thân trong gia đình.

Đi du lịch vào tháng 7 âm kết hợp khám phá, hành hương đến những ngôi chùa

Lưu ý, tháng 7 âm thường là tháng mưa, không thuận tiện cho việc đi lại nên nếu có đi du lịch vào tháng này, bạn hãy cẩn thận thời tiết, nhớ xem dự báo trước để chuyến đi suôn sẻ, hạn chế tai nạn, rủi ro. Đồng thời, bạn nên đi đứng cẩn thận, tránh đi ban đêm hay đi đến những nơi hoang vắng, ít người.

Nên đi cùng bạn đồng hành và lên lịch trình cụ thể

Không những thế, dù đi bất kỳ nơi nào, bạn cũng không nên bỏ quên tiền, giấy tờ, thuốc men và các vật dụng cần thiết. Tốt nhất bạn chỉ nên mang theo một ít tiền mặt và thẻ tín dụng, thẻ ATM cho gọn nhẹ, an toàn.

Lên kế hoạch chắc chắn để tận hưởng chuyến hành trình

Ngoài ra, bạn nên đi cùng bạn đồng hành và lên lịch trình cụ thể, tránh đi các cung đường nguy hiểm hay vùng thời tiết không thuận lợi. Nếu chuyến đi có gặp chút khó khăn, trở ngại, bạn hãy bình tĩnh và để bản thân thoải mái nhâm nhi một tách cà phê hay bữa ăn nhẹ nhàng rồi tìm cách giải quyết chứ đừng nên đổ lỗi cho vận hạn tháng 7 âm.

Vậy nên, bạn đừng quá lo lắng việc tháng 7 âm có nên đi du lịch không mà hãy lên kế hoạch chắc chắn và tận hưởng những phút giây thú vị trong mỗi chuyến hành trình.