Tháng 5 âm được các sao tốt lành chiếu sáng, 3 con giáp sau sẽ có bước tiến trong sự nghiệp, tài lộc vượng phát, cuộc sống sung túc, không phải lo toan.
- Bước vào 0h00 phút ngày 20/05, 3 con giáp thong dong ‘vừa làm vừa chơi’, tài lộc dồi dào, cuộc sống bước lên tầm cao mới
- Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Những con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng êm xuôi, tiền vào túi ầm ầm, không sợ hết tiền tiêu, bản mệnh hạnh phúc ấm êm
Tuổi Mão
Mão là người có đầu óc rất thông minh, dễ làm giàu, gia đình phú quý, tài vận hanh thông, thu nhập khủng, vận may sẽ đến. Ngoài ra, họ cũng đang dần thăng tiến mà không hề hay biết, có quý nhân xuất hiện giúp bạn giải hạn, tài lộc có thể nói là tăng lên rất nhiều, tài lộc của họ càng thêm may mắn. Đồng thời sẽ có thêm quý nhân phù trợ, dù ở phương diện nào cũng được hỗ trợ. Nếu họ tham gia nhiều hơn các hoạt động giao lưu xã hội, họ sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui trên đường đi. Hãy cùng gia đình của mình vừa tận hưởng cuộc sống và cùng nhau kiếm tiền, phần thu về bạn sẽ rất bất ngờ đấy.
Tuổi Dần
Các bạn tuổi Dần có vận trình rất tốt kể từ tháng 5. Dù sẽ còn căng thẳng trong cuộc sống nhưng bạn có thể chuyển hóa tốt, biến căng thẳng thành động lực và giữ cho mình một thái độ sống tích cực. Nổi bật trong sự nghiệp, rực rỡ trong cuộc đời, đừng để cuộc đời trôi đi vô ích, hãy sống một đời hạnh phúc.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu luôn là người rất tiết kiệm, rất quý trọng tiền bạc, đặc biệt là đồng tiền khó kiếm được, ăn hay mặc thật là miễn cưỡng, chỉ muốn dành dụm, số tiền trên sổ tiết kiệm càng ngày càng lớn, là điều hạnh phúc nhất của họ. Bắt đầu từ tháng 5, những người sinh thuộc cung hoàng đạo Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, Thần Tài phù hộ cho họ, ai biết nắm bắt cơ hội chắc chắn sẽ có thu nhập tốt hơn trước, nếu kiếm được tiền thì đương nhiên họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều, họ không tiêu xài hoang phí và luôn sử dụng đúng mục đích, điều này giúp họ sẽ làm được nhiều việc hơn trong tương lai.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.