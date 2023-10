Tháng 4 âm lịch của 12 con giáp: Con giáp nào sẽ được đề bạt làm SẾP LỚN?

Theo dõi tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Sửu được Tam Hợp Thái Tuế phù trợ trong tháng Ất Tỵ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực.

Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới, với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển.

Môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.

Trong tháng có Ngũ Quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế.

Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ. Càng khi đối diện với khó khăn, thích thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người.

Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Sửu không có Nguyệt Lệnh ủng hộ, lâm cung Suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cẩn tắc vô áy náy.

Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần nên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể càng tốt. Tránh để dồn ứ đến cuối tháng vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng nên trạng thái của Dần trong tháng chia làm hai thái cực rõ rệt: khi thì thuận lợi, suôn sẻ bất ngờ; lúc lại gập ghềnh sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào.

Khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt, bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng. Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề tồn động mà bạn không thể mãi né tránh.

Tuổi Mão

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão trong tháng mới nhìn chung vẫn có tiến triển lạc quan, ít vấn đề phải lo nghĩ muộn phiền.

Nguyệt Lệnh Lâm Quan xuất hiện ở Mão mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Trọng tâm của bạn trong tháng cũng là phát triển sự nghiệp nên hãy cố gắng tận dụng triệt để những lợi thế mà mình đang có sẵn.

Tinh thần làm việc trong tháng lên cao, bản mệnh lăn xả vào mọi việc, xông xáo chứ không còn chờ người khác giao việc như trước. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Lâm Quan là quý tinh chủ sự quyền quý, mang tới điều may mắn, giải tỏa rắc rối, căng thẳng. Với những ai đã xác định mục tiêu công việc rõ ràng, không còn tình trạng mất phương hướng như trước, sẽ đem về thành quả như mong đợi.

Thời gian này hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó ngại khổ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt.

Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay khởi nghiệp. Hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn. Dù kết quả có ra sao nó cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là trong quá trình làm bạn tích lũy được những kinh nghiệm, bài học gì.

Bên cạnh đó, Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn. Như vậy, khi tiến hành công việc càng thêm trôi chảy. Thậm chí, cũng nhờ đó mà bạn biến thù thành bạn, có thêm người trợ giúp.

Trong tháng còn có Dịch Mã động tinh chiếu mệnh dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng, Mão có thể sẽ thấy mình bận rộn và tất bật hơn trước đó. Song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó.

Tuổi Thìn

Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt Lệnh Quan Đới giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng, dưới sự che chở của đối phương mưu sự dễ thành. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh “ngựa non háu đá” kẻo vận may bay biến.

Tuổi Tỵ

Tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Tỵ âm lịch về phương diện sự nghiệp dự báo, con giáp này cần tập trung hơn cho công việc trong tháng này để duy trì tiến độ theo đúng yêu cầu đặt ra.

Nhiều hạng mục công việc cần gấp rút hoàn thiện thì bạn nên ưu tiên hoàn thành sớm, đừng đủng đỉnh trong quá trình làm rồi lại cuống cuồng vào phút chót. Cách phân bổ thời gian hợp lý cũng phản ánh cách làm việc chuyên nghiệp của bạn, đó là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực của cấp dưới nên hãy cố gắng luôn duy trì một phong độ ổn định.

Tháng này có Nguyệt Lệnh lâm Mộc Dục tăng cường nhân duyên, mang tới nhiều mối quan hệ xã giao hữu hảo, giúp tuổi Tị có thể gặp quý nhân, ký kết hợp đồng thuận lợi, được hưởng hoa hồng cao.

Tuy nhiên, bạn cũng có dấu hiệu chểnh mảng khi để chuyện cá nhân xen vào công việc. Tình cảm riêng tư nên được gác lại khi bạn đã ngồi vào bàn làm việc. Nếu không, bạn có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc hoặc những lỗi sai sơ đẳng vì đầu óc thiếu tập trung đấy.

Tuổi Ngọ

Công việc dễ có quý nhân tương trợ nhờ gặp được Tam Hội Thái Tuế. Đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ... nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình

Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện có thể gặp trở ngại nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu.

Tuổi Mùi

Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Mùi không được tốt nên cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Họ nên ra ngoài ít nhất có thể, tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi có thể sẽ gặp chướng ngại vật về cảm xúc.

Công việc không được tốt, cộng thêm với việc không giỏi bộc lộ bản thân mình, họ lại càng dễ bị hiểu nhầm. Trong trường hợp này, người tuổi Mùi nên rèn tính kiên nhẫn để không ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Tuổi Thân

Xem tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Thân âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi này đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt.

Tháng có Lục Hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh Chính Quan chủ về công danh tương trợ rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng. Tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn khiến bạn đôi khi chùn bước nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh.

Đây cũng là tháng Thân có Thiên Đức cát tinh soi đường dẫn lối, hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn. Dù ở bất cứ độ tuổi nào để bắt đầu vẫn chưa là quá muộn, miễn là bạn thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng.

Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong tháng. Bạn cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước nên thành tựu vô cùng bền vững.

Hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể bạn sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất.

Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh Âm Sát, mang điềm tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn.

Với những ai còn đi học, ý thức tự giác trong học tập được nâng cao trong tháng. Bạn nên chủ động hỏi lại giáo viên những phần bài tập chưa hiểu để được giải thích kịp thời, điều đó sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn.ta

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng này khá trôi chảy. Chỉ cần không ngừng chăm chỉ làm việc, họ có thể được quý nhân trợ giúp, hỗ trợ thăng tiến trong sự nghiệp về cả chức vụ lẫn lương bổng.

Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Dậu trong tháng này. Bản thân họ đã vốn thông minh, do đó việc kiếm tiền là nhiệm vụ tương đối dễ dàng. Nếu đủ khôn ngoan, họ sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian này.

Đặc biệt là khi trong tháng còn có hung tinh Thái Tuế chủ về sự cố, xui rủi chiếu mạng, rắc rối có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đó có thể là tình huống tình ngay lý gian hoặc bị tiểu nhân đơm đặt, dựng chuyện nhằm hạ bệ và cướp đoạn những gì bạn đang có.

Tuổi Tuất

Dù phải chịu ảnh hưởng của sao Thái Tuế, người tuổi Tuất vẫn có thể gặp may mắn trong tháng 4 âm lịch. Nhờ sao Thiên Đế chiếu mệnh, họ được quý nhân yểm trợ cả trong công việc lẫn tiền tài. Chuyện được thăng chức hay tăng lương cũng có nhiều khả năng xảy ra, miễn là họ không bỏ lỡ cơ hội của mình.

Thu nhập gia tăng cũng giúp cuộc sống của người tuổi Tuất thêm phần dễ thở, tinh thần từ đó cũng thoải mái hơn. Chừng nào họ còn đưa ra những quyết định hợp tình hợp lý, mọi chuyện sẽ diễn ra một cách êm đẹp.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao đồng nghiệp, đối tác, chỉ nên dừng ở mức vừa phải, đừng thân mật quá mà gây phản tác dụng hoặc bị vướng vào quan hệ tình cảm phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín cũng như hiệu quả công việc.

Tốt nhất, bạn nên tận dụng lúc nhân duyên vượng để mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm các mối làm ăn, đối tác khách hàng tiềm năng, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân chứ đừng sa đà vào những vấn đề ngoài luồng.

Tuổi Hợi

Tháng có Nguyệt Lệnh lâm đất Tử lại thêm Tương Xung Thái Tuế án ngữ, công việc của tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai, việc hợp tác cũng chưa thật sự suôn sẻ khi đồng nghiệp không thống nhất, cấp trên gây áp lực. Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần làm việc của con giáp này.

Vận khí xấu nên bản mệnh cũng cần cảnh giác vận tiểu nhân hãm hại. Thời gian này, tốt nhất là bạn nên tập trung để cải thiện các mối quan hệ xã giao, sống dĩ hòa vi quý, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân.

Những ai còn đi học cần tập trung chú ý hơn nữa. Chuyện học hành, thi cử muốn đạt kết quả tốt phải dựa vào sự tự giác và khả năng tiếp thu bài vở của bạn. Con giáp này vốn thông minh, lanh lợi, học một hiểu mười, nhưng lại bản tính ham chơi nên vẫn còn chưa có được thành tích tốt.

