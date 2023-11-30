Tháng 12 và tháng 1 sắp đến, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, hốt trọn tiền tài, tiến chức thăng quan, làm gì cũng may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 11:59

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm trong tháng 12 và tháng 1, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, Chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 12 và tháng 1, tuổi Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh. Được Thần Phật ban phát cho sự may mắn nên bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Những người tuổi Tý sẽ là người tiên phong, dẫn dắt tập thể phát triển nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho vị trí như mong muốn.

Tháng 12 và tháng 1 sắp đến, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, hốt trọn tiền tài, tiến chức thăng quan, làm gì cũng may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, Trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Theo tử vi tháng 12 và tháng 1, Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình. Những dự định bạn thực hiện trong thời điểm này đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn với bạn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để làm việc, thể hiện khả năng. Có thể bạn sẽ được cân nhắc lên vị trí như ý muốn.

Tháng 12 và tháng 1 sắp đến, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, hốt trọn tiền tài, tiến chức thăng quan, làm gì cũng may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị.

Thìn là con giáp bản lĩnh, được đồng nghiệp yêu mến hết mực vì sự nhiệt tình, duyên dáng của mình. Khi khó khăn, bạn cũng được giúp đỡ hết sức, không còn lâm vào tình cảnh khó khăn một mình chống đỡ. Được Thần Phật nâng đỡ nên công việc, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều tin vui, mọi sự đều thuận lợi. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ trong tháng 12 và tháng 1.

Tháng 12 và tháng 1 sắp đến, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, hốt trọn tiền tài, tiến chức thăng quan, làm gì cũng may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày 20/11, hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Trước ngày 20/11, hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Dự đoán 3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trước ngày 20/11. Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra thời gian suôn sẻ, hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 12 Tử vi ngày 30/11/2023 tử vi 2 tháng tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 16 phút trước
Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 30 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 39 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 42 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)