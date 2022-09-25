Tháng 12/2022, vận may trải rộng cho 2 con giáp đón Tết ấm no, 1 con giáp hung thần đeo bám chẳng tha

Thân thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Con giáp này có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Con giáp này chẳng hiểu làm cách nào mà tự dưng có cả đống tiền trong tay, tài lộc ào ào đổ về nhà khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ. Nắm bắt tốt cơ hội, sự nghiệp sẽ lên hương.

Tử vi tháng 12 tới đây Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, quý nhân sẽ đưa đường dẫn lối giúp con giáp này thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Bước sang tháng 12, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Tuổi Tuất

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, người tuổi Tuất chịu tác động từ cục diện Tương Hình Thái Tuế nên vận trình có chiều hướng đi xuống.

Cuối năm, công việc dồn ứ nhiều gâp áp lực cho người tuổi Tuất, tinh thần làm việc giảm sút nên khó đảm bảo hiệu quả trong công việc. Tháng này tuổi Tuất còn dễ nảy sinh tính đố kỵ, không suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, không tính toán cẩn thận trước khi làm, khiến cho bản thân gánh chịu tổn thất và thiệt thòi, thậm chí ảnh hưởng tới khoản thưởng cuối năm, mọi cố gắng gần như đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc trong tháng 12 của người tuổi Tuất không có sự khởi sắc. Vì vậy nếu có ý định đầu tư trong thời gian này, bản mệnh cần tính toán cẩn thận chứ không nên mạo hiểm để tránh tổn thất nặng nề.

Năm mới 2023, dự báo sẽ xảy ra nhiều biến động khó lường. Vì vậy, nếu nắm được vận trình tương lai, bản mệnh sẽ có thể xây dựng kế hoạch phù hợp góp phần cải thiện cho người có vận trình xấu, gia tăng may mắn đối với người có vận trình tốt.

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp Mùi, Ngọ, Tuất tuy rằng vận trình không mấy tốt đẹp nhưng điều đó có nghĩa rằng, bản mệnh nên cố gắng nhiều hơn, chứ không phải chịu thỏa hiệp và chấp nhận thất bại. Tin chắc rằng mọi khó khăn đều sẽ vượt qua.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.