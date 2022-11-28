Tháng 12/2022 đến thời đổi vận, 3 con giáp rũ bỏ bùn đen, đứng lên sáng lòa, tài vận rực rỡ, tiền đổ vào nhà như thác

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 15:26

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ, Tuất, Hợi sẽ được Thần tài tìm để ban cho tài lộc và điềm lành trong tháng 12/2022.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại. Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Trong tháng 12/2022, tuổi Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả. Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Tháng 12/2022 đến thời đổi vận, 3 con giáp rũ bỏ bùn đen, đứng lên sáng lòa, tài vận rực rỡ, tiền đổ vào nhà như thác - Ảnh 1
Trong tháng 12/2022, tuổi Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường. Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Bước sang tháng 12/2022, tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính. Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tháng 12/2022 đến thời đổi vận, 3 con giáp rũ bỏ bùn đen, đứng lên sáng lòa, tài vận rực rỡ, tiền đổ vào nhà như thác - Ảnh 2
Bước sang tháng 12/2022, tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo. Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Sang tháng 12/2022, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa. Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công. Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tháng 12/2022 đến thời đổi vận, 3 con giáp rũ bỏ bùn đen, đứng lên sáng lòa, tài vận rực rỡ, tiền đổ vào nhà như thác - Ảnh 3
Sang tháng 12/2022, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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