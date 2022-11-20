Tháng 12/2022, con giáp nào vận xui vận 'đen người', con giáp nào hạnh phúc khó tả?

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 19:53

Bản mệnh dù thông minh, nhanh nhạy nhưng thường do dự, thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm. Đa phần họ không xuất thân trong những gia đình khá giả nhưng người tuổi này có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau.

Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên. Bắt đầu từ tháng 12, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt.

Bắt đầu từ tháng 12, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp.

Tháng 12/2022, con giáp nào vận xui vận 'đen người', con giáp nào hạnh phúc khó tả? - Ảnh 1
Không những thế, con giáp tuổi Mão còn có đào hoa gõ cửa. Họ "thu hoạch kép" cả sự nghiệp và tình duyên và ngày một tự tin hơn trong cuộc sống.

Con giáp xui xẻo là tuổi Tý

Vận trình của người tuổi Tý khả ảm đạm. Bản mệnh dù thông minh, nhanh nhạy nhưng thường do dự, thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

 

Tình hình tài chính chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ tiêu, không có sự cải thiện rõ rệt. Chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng không mấy suôn sẻ. Con giáp này thường giữ những cảm xúc trong lòng và không tâm sự với người thân, bạn bè khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối, khó tìm cách khắc phục.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy bắt đầu những dự định của mình càng sớm càng tốt.

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