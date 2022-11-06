Tháng 11 sang, con giáp nào vướng vận xui xẻo cuối năm, con giáp nào mở rộng đường quan tăng tiến?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Bắt đầu từ ngày 5/11, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều do tác động của các yếu tố khách quan trong một thời gian dài, làm con đường sự nghiệp bị đứt đoạn.

Thì vào đầu tháng 11 tới đây, con giáp này có thể sẽ tiếp tục phải nhận thêm nhiều xui xẻo do vận đen cứ đeo bám không thôi. Điều tệ nhất với những người mệnh Tuất làm công ăn lương là mất luôn công việc hiện tại, còn nếu Tuất làm kinh doanh buôn bán thì bị phát sản, phải bỏ đi hết hoài bảo của mình.

Nhưng Tuất cũng đừng quá lo lắng vì khi rẻ hướng sang công việc mới thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn và có được những thành công xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng. Bắt đầu từ 1/11, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo