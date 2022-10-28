Tháng 11 Dương lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này vẫn đỏ chói lóa: gặp thời lên hương, tài vận bùng nổ, tiền của gia tăng, sự nghiệp vút bay như "đại bàng tung cánh"

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 14:30

Vào tháng 11 dương lịch được dự đoán có không ít con giáp rơi vào thế bị động, hao hụt tiền của ít nhiều nhưng riêng với 3 con giáp này lại giàu có bất ngờ.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão sinh ra vốn là người luôn nhiệt tình trong công việc, mặc dù bạn không phải người chăm chỉ nhưng một khi đã bắt tay vào làm việc thì bạn vô cùng hăng hái, năng nổ, sáng tạo đóng góp không ít ý kiến độc đáo. 

Thời điểm trước đó con giáp này đã nhiều lần vấp ngã khi va vào những thất bại, nhưng thật may khi bạn biết biến nỗi đau trở thành bài học, động lực để tiếp tục tiến bước trong tương lai. 

Tháng 11 Dương lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này vẫn đỏ chói lóa: gặp thời lên hương, tài vận bùng nổ, tiền của gia tăng, sự nghiệp vút bay như 'đại bàng tung cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian tiếp theo, nhiều khả năng con đường sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, mang đến nhiều cơ hội rộng mở. Với bạn, những khó khăn không hề đáng sợ mà cách thức xử trí mới quan trọng. 

Đây chính là thời điểm để con giáp này thành công vào tháng 11 dương lịch, nhất định họ sẽ thu về không ít lợi nhuận, khiến nhiều người xung quanh phải khâm phục. 

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tháng 11 Dương lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này vẫn đỏ chói lóa: gặp thời lên hương, tài vận bùng nổ, tiền của gia tăng, sự nghiệp vút bay như 'đại bàng tung cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Vào tháng 11 dương lịch, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Hợi

Tháng 11 Dương lịch ai đen cứ đen, 3 tuổi này vẫn đỏ chói lóa: gặp thời lên hương, tài vận bùng nổ, tiền của gia tăng, sự nghiệp vút bay như 'đại bàng tung cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Hợi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

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