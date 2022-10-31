Tháng 11 đến thần Tài ‘xướng tên’ 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay tháng 11 sẽ là thời điểm tài vận nở hoa, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc của ba con giáp sau đây.

Tuổi Ngọ

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Ngọ ổn định nhưng khó khăn vẫn chưa được giải quyết hết. Những cố gắng, nỗ lực của con giáp này cấp trên đều công nhận và hài lòng.

Tháng 11, tài vận của người tuổi Ngọ bắt đầu nở rộ, được Thần tài nâng đỡ, được quý nhân giúp sức, tiền bạc chỉ có nhiều thêm chứ không thể vơi đi. Thậm chí, lợi nhuận, nguồn thu còn tăng gấp mấy lần so với những tháng trước.

Tháng 11, tài vận của người tuổi Ngọ bắt đầu nở rộ, được Thần tài nâng đỡ, được quý nhân giúp sức, tiền bạc chỉ có nhiều thêm chứ không thể vơi đi.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ kinh doanh sinh lợi nhuận.

Tháng 11, vì nhận được phúc đức, tài vận mà tiền bạc ngày một dồi dào. Không chỉ vậy, người tuổi Tý còn được quý nhân giúp sức, không lo chuyện tiền bạc. Trong thời gian này, họ làm gì cũng sẽ suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tỵ

Tháng 11 là thời kỳ vàng để người tuổi Tỵ nắm bắt cơ hội làm giàu.

Chỉ cần con giáp này biết tận dụng cơ hội may mắn để mọi chuyện hanh thông thuận lợi. Vì vậy, dù là sự nghiệp, cuộc sống hay tình cảm của người tuổi Tỵ đều rất tốt đẹp, chỉ càng suôn sẻ hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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