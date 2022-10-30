Thang 11 Âm lịch tới: 3 con giáp khởi vận tụ tài, may mắn bậc nhất, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, bùng nổ sang giàu cuối năm

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 19:25

Sang tháng 11 âm lịch tới đây, những con giáp này sẽ "uống no lộc Trời", nhận may mắn vô bờ trên phương diện làm ăn nên việc kiếm tiền vô cùng đơn giản.

Tuổi Dần

Bước vào tháng 11 âm lịch, tuổi Dần phạm cục diện Trực Thái Tuế, khiến đương số đôi khi cũng gặp 1 số bất lợi và trục trặc, nhất là ở các mối quan hệ của họ với họ hàng, người thân, không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi hoặc để kẻ khác chen chân vào giữa.

Tuy nhiên, do luôn nhạy bén với thời cuộc, không chịu ngồi yên mà thích thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi mục tiêu và nỗ lực thực hiện nó nên về phương diện tài lộc, tuổi Dần lại gặt hái được những kết quả rất khả quan.

Thang 11 Âm lịch tới: 3 con giáp khởi vận tụ tài, may mắn bậc nhất, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, bùng nổ sang giàu cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, càng gặp thách thức và nghịch cảnh thì tuổi Dần lại càng có nhiều khả năng thể hiện được sự táo bạo và quyết liệt của họ. Cũng vì lý do này mà tuổi Dần thường nằm trong số những con giáp đã không giàu thì thôi, nhưng một khi đã giàu thì sẽ khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

 

Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 11 âm lịch này, công việc của tuổi Dần sẽ có nhiều mở mang, tiến triển, thậm chí còn có khả năng được cất nhắc, thăng chức và tăng lương, thu nhập tăng lên đáng kể, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, thoải mái.

Bên cạnh đó, có 1 điều mà tuổi Dần cần lưu ý, đó là họ nên biết kiểm soát cái tôi của bản thân, lắng nghe người khác nhiều hơn để hòa giải các mâu thuẫn xung quanh, nếu có. Như vậy thì không chỉ cuộc sống của họ sẽ bớt đi sự áp lực, căng thẳng mà đường tài lộc cũng ngày càng hanh thông.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Thang 11 Âm lịch tới: 3 con giáp khởi vận tụ tài, may mắn bậc nhất, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, bùng nổ sang giàu cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Thang 11 Âm lịch tới: 3 con giáp khởi vận tụ tài, may mắn bậc nhất, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, bùng nổ sang giàu cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vốn khôn ngoan, lanh lợi, lại lạc quan, sống có mục tiêu. Họ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Ngay cả khi xuất thân từ gia đình không mấy khả giả, người này vẫn liên tục cố gắng vươn lên để thay đổi cuộc đời. Bản mệnh sống có trách nhiệm và luôn tỉ mỉ trong công việc nên được mọi người tin tưởng.

Tử vi dự báo rằng trong tháng 11 âm tới đây, tuổi Tỵ có thể thành công trên lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sự nghiệp đại cát đại lợi, thu nhập của tuổi Tỵ tăng lên, cuộc sống ngày một đủ đầy hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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