Tháng 11, 12 âm lịch: 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 19:45

Trong tháng 11 và 12 âm lịch là thời điểm vạn sự cát tường, trăm sự thuận lợi, tỉ sự may mắn của những con giáp sau đây.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc trong tháng 11 và 12 âm lịch. Con giáp này có khả năng kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ tìm được hướng đi thích hợp với bản thân. Bản mệnh không chỉ kiếm tiền cho mình mà còn có thể giữ mọi người xung quanh cải thiện mức sống.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất trở nên hoạt bát hơn dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Bản mệnh luôn có năng lượng dồi dào để tham gia các hoạt động hàng ngày và làm việc năng suất hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng tuổi Tuất cũng nên chú ý, đừng làm việc quá sức hay quá ham vui với những cuộc chơi.

Tháng 11, 12 âm lịch: 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc trong tháng 11 và 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, trong tháng 11 và 12 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Ngọ có thể có một số thay đổi tích cực. Nhờ Thần Tài chiếu cố nên tài lộc của con giáp này cực kỳ hanh thông, mọi việc diễn ra suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Đến cuối năm 2022, các kế hoạch đầu tư của tuổi Ngọ sẽ có dịp phát tài, phát lộc.

Người tuổi Ngọ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội thu về khoản lời lớn. Đây là thời kỳ tài chính xuất sắc mà không ít người tuổi Ngọ có thể đạt được. Tuổi Ngọ và sao Thái Tuế ở cục diện tương sinh tương hợp nên vận trình tốt đẹp, vượng phát.

Tháng 11, 12 âm lịch: 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, trong tháng 11 và 12 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Ngọ có thể có một số thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng, trong tháng 11 và 12 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, có khả năng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, êm đẹp. Bản mệnh có tư duy nhanh nhạy, có bước phát triển vượt bậc.

Tuổi Sửu có tài lộc tăng cao lại biết tận dụng thời cơ, tư duy chủ động nên có thể đạt được hiệu quả tốt, nhận về một khoản lương thưởng kha khá, giúp cuộc sống sung túc hơn. Tuổi Sửu đón may mắn ngập tràn cộng với khả năng giao tiếp khéo léo nên việc mở rộng kinh doanh, phát triển nguồn tài chính diễn ra suôn sẻ.

Tháng 11, 12 âm lịch: 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, trong tháng 11 và 12 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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