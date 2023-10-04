Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2024

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 19:14

Không chỉ nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên trong năm 2023 mà thần tài còn theo chân 3 con giáp may mắn này đến năm 2024, giúp họ cứ thế mà giàu, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều cá tính, khôn ngoan và nhanh nhẹn. Dẫu không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Thân vẫn dư sức tự mình vươn lên, dám nghĩ dám làm. Càng nỗ lực không ngừng, càng ham học hỏi thì Thân càng vượng vận tài lộc.

Từ tháng 10/2023, Thân sẽ đón cơn mưa tài lộc, tắm trong biển tiền. Tháng 11, nhờ được quý nhân tương trợ nên Thân sẽ có hầu bao rủng rỉnh, tháng 12/2023 Thân sẽ phát tài cực to. Trở thành con giáp giàu sang hơn người, tiền chất chật nhà chính là phúc phần trời cho Thân.

Đặc biệt, từ tháng 10 đến cuối năm con giáp này sẽ có vô số cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa.

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Tuổi Dậu

Những tháng đầu năm 2023, người tuổi Dậu phải nếm trải không ít cơ cực. Vừa bị tiểu nhân hãm hại, lại bị người mình tin tưởng trở mặt nên không chỉ tổn hao tài chính, Dậu còn phải đối diện với cú sốc tinh thần khá lớn.

Khổ tận cam lai, sau những trần ai Dậu lại may mắn bội phần. Đặc biệt, từ tháng 10 đến cuối năm con giáp này sẽ có vô số cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, khiến họ nhất định phải trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiêu tiền khỏi nghĩ.
Thìn làm ăn thuận lợi, vạn sự hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bản lĩnh, có gan làm giàu, có tham vọng nên người tuổi Thìn chưa bao giờ biết chấp nhận thất bại. Càng nỗ lực vươn lên, càng cống hiến hết mình con giáp này càng gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi.

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, cuối năm song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà chính là tương lai của Thìn. Vậy nên, Thìn hãy nắm bắt thời cơ bởi thời điểm này Thìn làm ăn thuận lợi, vạn sự hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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