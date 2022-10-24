Tháng 10 âm lịch: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 18:46

Tử vi tháng 10 âm lịch dự đoán, 3 con giáp dưới đây có nhiều nỗ lực và cố gắng hết mình tìm kiếm cơ hội thành công sẽ được đền đáp.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, giỏi giang, kiên định và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Người tuổi Mùi tuy không có xuất thân giàu có sung túc nhưng họ có bản lĩnh tự tạo sự phú quý cho chính mình. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi kiên nhẫn bền bỉ, biết chờ đợi thời cơ tốt để đổi đời, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nào đó, mọi nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng, dù làm việc gì cũng sẽ giàu có thăng hoa.

Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Con giáp này sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Tháng 10 âm lịch: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng tìm kiếm cơ hội xung quanh để đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tý đi lên từ nghèo khó nên họ luôn biết rằng, nếu như không làm việc thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Cuối cùng thì ước mơ của họ cũng được toại nguyện. Năm ngoái khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực không ngờ.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ vào tháng 10 âm lịch. Cụ thể, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, bạn không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Tháng 10 âm lịch: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ vào tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn siêng năng và bản lĩnh, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Nhờ vậy, họ sẽ có khả năng tạo dựng sự phú quý cho bản thân và giúp mọi người xung quanh thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn sẽ công thành danh toại, cuộc sống viên mãn bất ngờ, bất kể ai làm gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống lên tầm cao mới. 

Tuy rằng, những tháng đầu năm, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng nhờ sự nỗ lực bền bỉ, xem chuyện thất bại là bài học quý giá, nhờ vậy mà vượt qua tất cả. Sang tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, chỉ cần biết nắm bắt là có thể chuyển bại thành thắng, nghèo mấy cũng sẽ giàu sang. Ngoài ra, người tuổi Thìn rất biết cách nắm bắt thời cơ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa.  

Tháng 10 âm lịch: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Sang tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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