Tháng 10 âm lịch hứng lộc trời, tháng 11 thay thời đổi vận, 3 con giáp tắm trong biển tiền, sống trong nhung lụa

Trong tháng 10 và 11 âm lịch, 3 con giáp gặp nhiều điều may trong sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo.

Tuổi Thân Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Trong tháng 10 và 11 âm lịch tới đây, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. Trong thời gian tới đây, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng, trưởng thành.

Trong tháng 10 và 11 âm lịch tới đây, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Dự đoán trong 2 tháng âm lịch tiếp theo, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với tháng trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. Người làm công ăn lương thì càng về cuối năm lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví, chuẩn bị đón Tết ấm no.

Dự đoán trong 2 tháng âm lịch tiếp theo, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với tháng trước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi có nói, trong tháng 10 và 11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian tới đây mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho, xuân đến ấm no không phải lo nghĩ như trước nữa. Tử vi có nói, trong tháng 10 và 11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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