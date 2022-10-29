Tháng 10 âm lịch gánh vàng, tháng 11 gánh bạc, tháng 12 phát tài, 3 con giáp mở cửa đụng quý nhân, tiền đồ xán lạn, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 19:24

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp trong tháng 10, 11, 12 âm lịch.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong tháng 10, 11, 12 âm lịch. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh.

Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Tháng 10 âm lịch gánh vàng, tháng 11 gánh bạc, tháng 12 phát tài, 3 con giáp mở cửa đụng quý nhân, tiền đồ xán lạn, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong tháng 10, 11, 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất dự đoán, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Nhờ tính cách thật thà, chăm chỉ nên bạn được nhiều người yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Bạn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Tháng 10 âm lịch gánh vàng, tháng 11 gánh bạc, tháng 12 phát tài, 3 con giáp mở cửa đụng quý nhân, tiền đồ xán lạn, giàu ơi là giàu! - Ảnh 2
Theo tử vi mới nhất dự đoán, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giỏi giang hết phần thiên hạ, được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài giao tiếp tốt. Những người cầm tinh con Rồng hưởng được phúc lộc lớn nhất ơn trên ban cho. Tài vận của bạn hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn tình duyên. Dự kiến bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời điểm này, tiền bạc tiêu hoài không lo túng thiếu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc.

Tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Tháng 10 âm lịch gánh vàng, tháng 11 gánh bạc, tháng 12 phát tài, 3 con giáp mở cửa đụng quý nhân, tiền đồ xán lạn, giàu ơi là giàu! - Ảnh 3
Tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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