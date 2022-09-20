Ngay khi bước sang tháng 10, người tuổi Dần đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Dần có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

Phương diện tình cảm của Dần trong tháng mới có nhiều khởi sắc. Tam Hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt cho người độc thân. Bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối.

Tháng này Dần có tài tinh chiếu mệnh nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn kẻo lợi bất cập hại. Làm gì cũng phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm.

Phương diện tình cảm của Dần trong tháng mới có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Tam Hợp cục hậu thuẫn thêm cả cát tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng 10 này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành.

Vận trình tài lộc tươi sáng, Tỵ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong tháng có nhiều cát tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao.

Con giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

Con giáp này còn đón vận may về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo