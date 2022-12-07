Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (7/12/2022), 3 con giáp có điềm báo tài lộc, của cải chất không hết, phú quý lên đời, đại gia điểm mặt, bản mệnh giàu có nhất một phương

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, của cải trải đầy nhà, bản mệnh phú quý lên đời, đại gia điểm mặt gọi tên, tiêu xài thả ga, chỉ sợ không hết vàng bạc.
- Đồng hồ điểm 12h trưa mai (7/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga, cuộc đời chính thức 'nở hoa'
- Đúng khuya nay (6/12/2022), THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước nhà, 3 con giáp này được trao tận tay tiền bạc, của cải dư dôi, phút chốc lên đời, đại gia điểm mặt gọi tên
Tuổi Mùi
Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi gặt hái được nhiều thành công ngay trong ngày hôm nay. Bạn bắt tay vào làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, khiến những công việc tưởng chừng khó nhằn lại có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.
Điều bạn cần làm bây giờ là tự tin hơn nữa vào bản thân, đừng lo lắng rằng mình sẽ không hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó. Năng lực tiềm ẩn của bạn và sự trợ giúp đúng lúc của mọi người sẽ giúp bạn chinh phục được thành công đáng mơ ước.
Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.
Tuổi Tý
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ. Bạn luôn nghiêm túc trong công việc, nhờ thế mà con giáp này sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.
Xem tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình tình cảm có những dấu hiệu tăng tiến tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết. Con giáp này và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn đẩy hai người ra xa nhau.
Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bản mệnh bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ bền lâu, ngược lại nếu không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ rời xa. Ai cũng có hạnh phúc thuộc về mình, chính vì thế người tuổi Tý hãy trân trọng những thứ mà mình đang có.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu có một tinh thần sáng suốt, minh mẫn trong mọi quyết định. Nếu con giáp này đang muốn thực hiện những việc quan trọng thì nên tiến hành trong ngày hôm nay như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng kinh doanh… hứa hẹn mang lại kết quả khả quan.
Vận trình tài lộc cũng không phải lo lắng gì cả vì có những tin vui về thu nhập trong tương lai, nguồn thu chính và phụ đều trong giai đoạn ổn định. Bản mệnh biết rằng những gì mình đang có là hoàn toàn xứng đáng vì người tuổi Sửu rất chăm chỉ làm việc và không ngừng cải tiến bản thân.
Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được sống trong một mái ấm êm đềm. Bạn và người ấy luôn dành thời gian ở bên và giúp đỡ nhau, cho dù công việc của cả hai người có bận rộn đến mấy đi nữa.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo