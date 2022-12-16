Thần tiên tri dự đoán vào cuối ngày mai (17/12/2022), Xui rủi tránh ra, may mắn tìm đến, 3 con giáp số đỏ hơn người, hanh thông đủ đường, bản mệnh cầu được ước thấy, tình - tiền viên mãn thăng hoa

Thứ Bảy này là dịp may không nhỏ nếu người tuổi Tỵ có ý định mở rộng công việc làm ăn, kinh doanh. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và người thân, khả năng thành công của bạn rất cao.

Bạn hòa nhã, thoáng tính và đam mê ẩm thực, bạn không ngần ngại chia sẻ năng lượng tích cực này đến bạn bè và người yêu nên đường tình cảm rất xán lạn. Không còn những mâu thuẫn tranh cãi nữa, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui nối tiếp.

Tử vi ngày mới Thực Thần cát tinh dự báo đường sự nghiệp của Tị nhiều lộc lá, thời cơ đến phải nhanh tay chớp lấy. Người này rất hay được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thẳng thắn và minh bạch nên hiếm khi gặp rắc rối. Phong cách làm việc của tị thật đáng để học hỏi.

Thứ Bảy này là dịp may không nhỏ nếu người tuổi Tỵ có ý định mở rộng công việc làm ăn, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lục Hợp che chở cho đường tình duyên của người tuổi Mùi thêm phần rực rỡ. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc sau những khó khăn, vất vả bên ngoài. Sau một ngày làm việc mệt nhoài bạn chỉ muốn được về nhà và quây quần bên những người thân yêu mà không cần lo nghĩ bất cứ vấn đề gì. Đó là lý do con giáp này luôn trân trọng hạnh phúc gia đình và làm mọi cách để bảo vệ nó.

Chính Tài nhập mệnh, ít nhất thì ở thời điểm này tài chính của bạn vẫn khá ổn định. Thu nhập vững vàng giúp cho những chú Dê có đủ tiền bạc để làm những điều mình muốn mà không phải đong đếm quá nhiều.

Lục Hợp che chở cho đường tình duyên của người tuổi Mùi thêm phần rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc ngày thứ 7 của tuổi Dậu đang tiến triển rất tốt. Bạn có nhiều đam mê, hy vọng cũng như khát khao vươn đến thành công. Với nỗ lực và ý chí của bản thân, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ còn rộng mở hơn nữa trong tương lai.

Đường tình duyên ngày thứ 7 của người tuổi Dậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sẽ có niềm vui, nỗi buồn cũng như những bực tức không đáng có xảy ra. Tuy vậy, bạn và người ấy hãy cùng cố gắng vượt qua mọi thử thách, khó khăn để vun đắp cho tình cảm ngày một bền chặt, gắn bó lâu dài.

Công việc ngày thứ 7 của tuổi Dậu đang tiến triển rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo