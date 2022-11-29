Thần tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (19/11/2022), 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', may mắn đủ đường, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung nhà

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 04:25

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này sự nghiệp tỏa sáng, may mắn bám gót, làm việc gì cũng thuận lợi như ý, tài vận sung túc, cát khí đủ đầy, gia đạo ấm êm, chẳng biết đói khổ là gì.

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có thể hoàn thành xuất sắc được những mục tiêu đã đặt ra từ trước, thậm chí, bạn còn thừa thời gian để giúp đỡ mọi người xung quanh. Hôm nay, bạn sẽ trở thành ngôi sao sáng của cả tập thể.

Nếu có thời gian rảnh, bạn nên sắp xếp để học thêm những kiến thức mới, không nên mãi giới hạn bản thân ở những điều đã biết. Có thể, sau khi tiếp thu thêm được kiến thức mới, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn nữa với mình.

Nửa kia của bản mệnh là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của tuổi Mão mà không cần con giáp này phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (19/11/2022), 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', may mắn đủ đường, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung nhà - Ảnh 1
Nửa kia của bản mệnh là một người rất thấu hiểu và tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 3 ngày 29/11/2022 hôm nay, nhờ có tam hội nâng đỡ, công việc của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn con giáp này sẽ đạt được kết quả đúng như dự kiến, thậm chí là vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển vô cùng hài hòa. Thậm chí, tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Người đó sẽ vạch ra giúp bản mệnh những hướng đi đúng đắn, khiến mọi việc càng trở nên thuận lợi hơn.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tích cực. Bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình mẫu mà mình đã đặt ra từ trước. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách thích hợp kéo gần khoảng cách giữa hai người thôi.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (19/11/2022), 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', may mắn đủ đường, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung nhà - Ảnh 2
Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển vô cùng hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 3 ngày 29/11/2022 hôm nay, trong công việc, tuổi Mùi là người có khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề. Đây chính là điểm mạnh con giáp này cần phải phát huy nếu muốn thăng tiến và lấy lòng tin của mọi người.

Người tuổi Mùi theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ có điềm may bất ngờ. Con giáp này dám nghĩ dám làm, mạnh tay đầu tư, tuy có chút mạo hiểm nhưng đổi lại kết quả rất khả quan.

Hỏa sinh Thổ cho thấy, tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những phong cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, nếu quyết định tiến xa với ai đó ngay thì là quá vội vàng.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (19/11/2022), 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', may mắn đủ đường, tài vận sung túc, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung nhà - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ cho thấy, tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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