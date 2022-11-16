Thần tiên tri đoán mệnh vào đúng giờ Sửu hôm nay (16/11), TOP 3 con giáp vận trình vượng sắc, sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc đầy nhà, tiền tài thả ga, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Đường công danh có điểm sáng, bởi người tuổi này được cấp trên đánh giá cao năng lực cũng như kinh nghiệm tích lũy dày dặn. Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh đạt bước tiến mới trong công việc.

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia vẫn chưa tìm được cách để tháo gỡ dứt điểm. Mối quan hệ rơi vào bế tắc khi mà con giáp này và đối phương đều giữ cái tôi quá lớn. Đôi bên vẫn cần sự nhượng bộ, nhẫn nhịn để gìn giữ tình yêu.

May mắn trong ngày mới này, tuổi Dần sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền đang bày trước mặt bản mệnh rồi, đừng chần chừ nữa, hãy nắm bắt ngay thôi.

May mắn trong ngày mới này, tuổi Dần sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 16/11/2022 hôm nay, những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giúp công việc của tuổi Thân trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn hẳn. Con giáp này có thể nhân thời cơ này triển khai những dự án đã ấp ủ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người.

Cơ hội để tuổi Thân được thành công như mong đợi sẽ là rất cao. Hãy luôn học hỏi không ngừng nghỉ, lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm cũng sẽ giúp cho nhanh chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra.

Nhờ Kim sinh Thủy nên đường tình duyên vượng sắc, con giáp này có thể sẽ đạt được những bước tiến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bản mệnh và người ấy thấy được sự chân thành của đối phương. Những cặp đôi yêu nhau lâu có thể sẽ đi tới quyết định nâng cấp mối quan hệ.

Cơ hội để tuổi Thân được thành công như mong đợi sẽ là rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 16/11/2022 hôm nay, tuổi Tuất sẽ có một ngày thoải mái chẳng phải lo nghĩ khi mọi việc diễn ra trôi chảy đến không ngờ, bản mệnh còn có thể đón tin vui bất ngờ. Một dự án mà bản mệnh tham gia bỗng đạt được thành tích cao hơn hẳn.

Kết quả như lời khẳng định lựa chọn của bản mệnh là hoàn toàn đúng đắn. Đó chính là chìa khóa để mở ra những thành công trong tương lai của bản mệnh. Hãy tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đừng buông tay kể cả khi có khó khăn cản trở.

Tuất sẽ có một ngày thoải mái chẳng phải lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo