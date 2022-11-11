Thần tiên tri đoán mệnh, đúng giờ Tý hôm nay (11/11/2022), 3 con giáp này vận trình vượng sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, nâng đỡ đủ đường, công danh phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 01:35

Đúng giờ Tý hôm nay (11/11), 3 con giáp này được thần tiên tri đoán mệnh vận trình sẽ vượng sắc thăng hoa, lọt mắt xanh quý nhân mà được nâng đỡ đủ đường, tình - tiền viên mãn vô biên.

Tuổi Mão

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Quý nhân xuất hiện có thể cho bạn thêm những gợi ý đáng giá.

 

Các mối quan hệ xã giao cũng đang rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Con giáp này có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết. Các cặp đôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có thể tính tới chuyện trăm năm.

 

Thần tiên tri đoán mệnh, đúng giờ Tý hôm nay (11/11/2022), 3 con giáp này vận trình vượng sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, nâng đỡ đủ đường, công danh phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, Thiên Ấn tương trợ, người tuổi Tị nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của cấp trên. Bạn nên nhân cơ hội này học hỏi thật nhiều, có điều gì chưa hiểu rõ cũng nên nêu ra để được giải quyết kịp thời, chớ nên giấu giếm.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn biết điều gì là tốt nhất cho tập thể của mình, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm giàu cho tất cả mọi người.

 

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Tỵ nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

 

Thần tiên tri đoán mệnh, đúng giờ Tý hôm nay (11/11/2022), 3 con giáp này vận trình vượng sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, nâng đỡ đủ đường, công danh phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày 11/11/2022 của 12 con giáp, Hỏa sinh Thổ giúp người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Ngày hôm nay, bạn có thể vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. 

 

Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Dù có vấn đề gì đi nữa, hai người cũng có thể trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm, nhờ thế mà những hiểu lầm nhanh chóng được tháo gỡ

 

Nguồn năng lượng tích cực và sự chăm chỉ của con giáp này đang truyền cảm hứng rất lớn cho người xung quanh. Cứ đà này, tuổi Ngọ sẽ được cấp trên để ý và giao thêm nhiều trọng trách, hoặc được cất nhắc vào vị trí phù hợp hơn.

 

Thần tiên tri đoán mệnh, đúng giờ Tý hôm nay (11/11/2022), 3 con giáp này vận trình vượng sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, nâng đỡ đủ đường, công danh phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

CÁT THẦN cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở

Cát thần cảnh báo, 3 con giáp này vào cuối ngày mai (11/11), tai họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, vận trình trắc trở trăm bề.

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