Thần Tiên che chở, Phật Tổ độ trì: từ 13/2 đến 20/2 âm lịch 3 tuổi phất lên vù vù, tài lộc như ý, sự nghiệp nở hoa, công danh tươi sáng

Tử vi nói rằng từ 13/2 đến 20/2 âm lịch, tuổi Mùi được Chính Ân nâng đỡ, thu nhập ổn định, các nguồn thu từ chính đến phụ đều có dấu hiệu tốt. Thậm chí bản mệnh còn có thể nhận thêm tiền thưởng từ sự cố gắng trong suốt thời gian qua.

Ở thời điểm này, tài lộc của tuổi Mùi tương đối ổn định. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho các dự định ấp ủ bấy lâu nay. Tiền bạc rủng rỉnh giúp tuổi Mùi tự tin, giữ phong độ. Bản mệnh dám nghĩ dám làm lại có ý chí kiên cường, quyết đoán nên có thể thực hiện được các mục tiêu lớn.

Công việc của tuổi Mùi trên đà tiến triển tốt. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm, làm gì cũng đặt cái tâm vào đó, cống hiến hết mình. Tất cả những điều này đều được cấp trên ghi nhận, bản mệnh có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Hợi

Dù đầu năm, vận may của tuổi Hợi có phần chững lại nhưng từ cuối năm trở đi, cục diện dần khởi sắc hơn. Từ 13/2 đến 20/2 âm lịch, người tuổi Hợi cải thiện được tài chính. Cung tiền bạc vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào suôn sẻ, Hợi rủng rỉnh, dư giả tới hết tháng 2 âm.

Công việc của con giáp này có Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, các hợp đồng giá trị lớn liên tục đến, cơ hội kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, có thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Tuổi Hợi cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong đường tình duyên cuối năm nay. Đặc biệt, người độc thân có thể gặp được bạn đời của mình thông qua bạn bè giới thiệu hay những buổi giao lưu, gặp gỡ đông người. Với người có gia đình, vợ chồng vượt qua được những khúc mắc, tháo dỡ dần những khó khăn và thêm hiểu về nhau hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tinh khôn, thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

Từ 13/2 đến 20/2 âm lịch, người tuổi Thân vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

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