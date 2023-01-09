THẦN TÀI ưu ái trăm phần, từ 7h sáng ngày 9/1 rộng cửa tiến thân: 3 con giáp vàng chất núi bạc tràn rương, may mắn ngút ngàn, làm ăn đại phát

Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

Tử vi dự báo, Mùi sẽ là con giáp phát tài rực rỡ từ 7h sáng ngày 9/1. Con giáp này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, thời gian này chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tài khoản nhân đôi, tình duyên phơi phới nên ai cũng phải đỏ mắt ganh tỵ với những gì Mùi đạt được.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cuối cùng cũng được như ý nguyện khi cấp trên ngỏ lời muốn thăng chức cho bạn. Là người chăm chỉ, chịu khó, mang lại nhiều lợi ích cho công ty còn nổi trội hơn tất cả những đồng nghiệp khác, không có lý do gì tuổi Ngọ không được trọng dụng. Đã vậy thời gian này bạn còn có ý định chuyển việc nên cấp trên nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất một người tài.

Tính tình ngọ hào sảng, ngoại giao tốt lại có nhiều tài lẻ, cực kì hợp với công việc lãnh đạo. Người lãnh đạo không những phải có chuyên môn còn có đức và có cả bản lĩnh, tố chất ngoại giao. 7 ngày tới đây sẽ là những ngày cực kì hanh thông của bạn.

Tuổi Thìn

Tháng 1 này những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi từ 7h sáng ngày 9/1 tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

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