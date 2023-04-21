Thần Tài đưa đường dẫn lối 3 con giáp thu không ít tiền bạc về tay vào 17h ngày 21/4: công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 07:15

Vào 17h ngày 21/4, 3 con giáp dưới đây sẽ thu về cho bản thân khoản lợi nhuận khổng lồ đáng mơ ước, cơ hội phát tài, thăng quan tiền bạc chảy vào túi không ngừng nghỉ.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước lại không phải là thời điểm tốt của họ. Mặc dù từng nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng mọi công việc đều không suôn sẻ như mong muốn.

Trời sinh tuổi Mão là người biết ứng phó mọi tình huống, điều đặc biệt họ luôn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất để không phải thất vọng, thay vào đó họ vẫn sẽ nỗ lực nhiều hơn, dù không được nhiều như nếu có lòng thì ắt sẽ thành công.

Tử vi học có nói, trong thời gian tới, cụ thể 17h ngày 21/4, tài vận của tuổi Mão sẽ bất ngờ thay đổi.

Ngỡ rằng sẽ chấp nhận số phận nhưng sắp tới tuổi Mão sẽ gặp cơ hội tốt giúp họ đổi đời, nếu không mua được nhà xe thì ít nhất con đường sự nghiệp cũng ổn định vững chãi, thu hút nhiều tài vận, cuối tháng cá kiếm được khoảng kha khá, thoải mái sống.

Thần Tài đưa đường dẫn lối 3 con giáp thu không ít tiền bạc về tay vào 17h ngày 21/4: công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số những người tuổi Mùi đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Mùi là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Tử vi nói rằng, đúng 17h ngày 21/4, tuổi Mùi dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Mùi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Mùi có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Thần Tài đưa đường dẫn lối 3 con giáp thu không ít tiền bạc về tay vào 17h ngày 21/4: công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ.

Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi cho biết, đúng 17h ngày 21/4, tổng thể tài vận của người tuổi Ngọ rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Ngọ nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Đối với người tuổi Ngọ, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện rõ rệt, Ngọ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Thần Tài đưa đường dẫn lối 3 con giáp thu không ít tiền bạc về tay vào 17h ngày 21/4: công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, Trời ban nhiều phúc đức, 3 con giáp tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, Trời ban nhiều phúc đức, 3 con giáp tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ vào đúng ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 21/4 tu vi hang ngay tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát