Thần tài trú ngụ trong nhà 3 con giáp trong 2 ngày (4 và 5/3): Vận may như trời giáng, gặp thời đổi vận, tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến 

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 14:00

Dự đoán những con giáp sau có nhiều khởi sắc về tài chính, tình vào đầy tim, cuộc sống viên mãn bất ngờ. hậm chí là may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

Tuổi Ngọ

Vào thời điểm này người tuổi Ngọ dễ được điều lành có đôi, phản công thành công, vận khí tràn đầy, ngẩng đầu thấy phúc, ra ngoài ‘hái được’ tiền, có xe có của, giàu có. Người cầm tinh con ngựa sẽ có tài lộc dồi dào, thu nhập tăng mạnh vào khoảng thời gian cuối tháng. Vận may không chỉ thể hiện ở thu nhập mà còn ở sự nghiệp, vì vậy, những bạn cầm tinh là con ngựa, có thể hoàn thành tốt công việc của mình, đợi sếp khen ngợi, chuẩn bị đạt đến đỉnh cao của cuộc đời!

Thần tài trú ngụ trong nhà 3 con giáp trong 2 ngày (4 và 5/3): Vận may như trời giáng, gặp thời đổi vận, tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ trong thời điểm này tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn mang vận quý nhân, có số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bạn được củng cố và ổn định hơn.

Tuổi Dần

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thần tài trú ngụ trong nhà 3 con giáp trong 2 ngày (4 và 5/3): Vận may như trời giáng, gặp thời đổi vận, tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy vào những ngày này, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp khôn ngoan, thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán. Với tinh thần lạc quan và ham học hỏi, con giáp này sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái được những thành công nhất định trong công việc.

Thần tài trú ngụ trong nhà 3 con giáp trong 2 ngày (4 và 5/3): Vận may như trời giáng, gặp thời đổi vận, tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng, tài vận của con giáp tuổi Dậu sẽ được cải thiện đáng kể, con giáp này sẽ có thể tạm biệt nghèo đói và khó khăn. Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Dậu dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Dậu kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp tắm mình trong bể tiền vào Thứ 7 ngày 4/3: Hứa hẹn 99% trúng số độc đắc, công việc thành công rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến, vận trình tươi sáng

3 con giáp tắm mình trong bể tiền vào Thứ 7 ngày 4/3: Hứa hẹn 99% trúng số độc đắc, công việc thành công rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến, vận trình tươi sáng

Tử vi dự đoán 3 con giáp được Trời cho giờ vàng may mắn, có số đại gia, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi hơn người

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 4/3 tu vi ngay 5/3 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc